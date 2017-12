"Papier zawsze był gdzieś obok mnie". Rozmowa z artystką zajmującą się origami

ROZMOWA z Magdaleną Rukasz, artystką która zajmuje się origami

• Jak powstał twój autorski projekt Dobrze się składa?

- Dla mnie projekt Dobrze się składa, który powstał rok temu, to coś więcej niż zabawa z papierem. To też świadomość, że to jest to, w czym czuję się w 100 procentach pewnie. Zanim zaczęłam składać papier, prowadziłam bloga kulinarnego, organizowałam pikniki blogerów kulinarnych, stylizowałam do sesji zdjęciowych, ale nie do końca czułam się w tym dobrze.

Papier zawsze był gdzieś obok mnie, ale nie miałam pomysłu jak wykorzystać go bardziej kreatywnie. Wtedy trafiłam na publikację Paula Jackson’a „Folding Techniques for Designers” - jedną z najważniejszych książek dla architektów, projektantów mody, form przemysłowych. To po jej lekturze powstały moje pierwsze projekty, zaczęłam bardziej rozumieć jak składać papier. Pomagają mi: Maciek, który na zdjęciach doskonale oddaje charakter każdego projektu, Kasia Barej autorka identyfikacji wizualnej oraz Tomek Piekut, który czuwa nad stroną techniczną moich projektów. Przy większych zleceniach pomaga mi składać mama i koleżanka z pracy.