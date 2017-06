Poznaj historię swojego regionu. Wille w Nałęczowie, część 2

Z Puław do Szwajcarii… nie trzeba daleko jechać. Wystarczy pojechać do Nałęczowa, żeby poczuć się jak w Szwajcarii. Na wycieczkę po uzdrowisku zaprasza Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, przewodniczka i znana regionalistka. Dla Czytelników naszego tygodnika mamy również konkurs z nagrodami.

Nie wszystkie wille przetrwały

W Nałęczowie i okolicach w końcu XIX i początku XX w. żyło wielu rzemieślników zajmujących się stolarstwem, których zatrudniano przy zdobieniu i budowie willi w stylu szwajcarskim. Do najbardziej znanych należeli P. Łuka, R. Krajewski, J. Hański, W. Dworakowski i J. Lalak, później bracia Maliccy: Józef, Roman i Marian. Wille w stylu szwajcarskim zbudowane przy ul. Armatnia Góra, Kolejowej i Poniatowskiego można podzielić na te, które są naznaczone zębem czasu i pieczołowicie odnowione przez obecnych właścicieli. Nie ma już okazałej Osłody wybudowanej w 1897 r. przez rodzinę Tanenbaumów, gdzie przez lata mieścił się pensjonat z koszernym jedzeniem. Na szczycie willi widniała przepiękna sztukateria przedstawiająca dorodne łabędzie – symbol Nałęczowa. Odremontowano jednakże stojącą obok willę Widok (ok. 1880 r.) należącą do rodzinny Bennich, składającą się z dwu drewnianych budynków połączonych parterową werandą.