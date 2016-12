Poznaj historię swojego regionu. Zapomniana świątynia

Przemierzając Łany, przyległe do Markuszowa, niespełna 500 metrów od kościoła parafialnego pw. św. Józefa Oblubieńca NMP natkniemy się na stary, drewniany kościółek. Wiele osób zadaje sobie pytanie – skąd on się tam wziął, kto go wybudował i dlaczego zazwyczaj stoi pusty?

– Jak się okazuje, historia tej stojącej dziś na uboczu i pozornie zapomnianej świątyni jest bardzo ciekawa i burzliwa. Na przełomie XIX i XX w. Felicja Kozłowska wraz z ulegającymi jej wpływom kapłanami z diecezji lubelskiej, warszawskiej i płockiej zawiązali zgromadzenie, oparte na regule św. Franciszka z trzema zwykłymi ślubami, które nazwali mariawickimi. Preferowali umartwienia osobiste, szerzenie kultu Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej – mówi Sławomir Łowczak, znany regionalista i historyk. Wypowiedzieli posłuszeństwo Mariawici rozpoczęli także ostrą krytykę katolickiej hierarchii kościelnej, utworzyli własną hierarchię, znieśli celibat księży i wprowadzili do liturgii język polski. W kościele katolickim, wobec rosnącego radykalizmu i żądań oficjalnej akceptacji nowej reguły postrzegano wspólnotę mariawicką jako ruch kontestujący zastany porządek wewnątrzkościelny i zagrażający ładowi społecznemu. Watykańska Kongregacja Inkwizycji po posiedzeniu, które odbyło się 31 sierpnia 1904 r., dekretem z 4 września 1904 r. nakazała zlikwidowanie zgromadzenia mariawickiego oraz odsunięcie siostry Marii Franciszki (Felicji Kozłowskiej zwanej Mateczką) od kierowania siostrami i wywierania jakiegokolwiek wpływu na kapłanów. Mariawici nie zastosowali się do dekretu i w dalszym ciągu prowadzili swoją działalność. 5 kwietnia 1906 r. papież Pius X wydał potępiającą mariawitów encyklikę Tribus circiter, która została odczytana w kościołach katedralnych w Warszawie, Płocku i Lublinie w Wielki Czwartek, 12 kwietnia 1906 r.