Prezenty na Mikołaja 2017: Jakie książki dla niej, dla niego i dla dziecka?

W tym roku na święta Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 720 zł, z czego ponad 200 zł wydamy na prezenty dla najbliższy. Bardzo podobną kwotę, bo ok. 150 zł przeznaczymy na Mikołajki

Badanie Payback Opinion Poll pokazuje, że większość z nas zrobi zakupy w sklepach stacjonarnych: 26 proc. w centrach handlowych, a 15 proc. w super- lub hipermarketach. A jakie prezenty znajdziemy pod poduszką? W przeciwieństwie do podarunków pod choinkę (na Boże Narodzenie najczęściej darujemy elektronikę, a ksiązki znajdują się dopiero na szóstym miejscu - przyp.aut.), tym razem największym zainteresowaniem cieszyć będą się książki, filmy lub gry komputerowe.

Kupi je 28 proc. ankietowanych. Ze statystyk wynika, że najczęściej sięgamy po poradniki, kryminały, książki dla dzieci. W grudniu ogromnym powodzeniem cieszą się też kalendarze i „książki do notatek”.

DLA DZIECI

Seria „Czytam sobie” i „Czytam Główkuję”, wyd. Edukacyjny Egmont

Doskonała propozycja dla tych, którzy dopiero uczą się czytać oraz dla miłośników wiedzy wszelakiej. Dzięki śmiesznym historiom, dużym literom i ciekawym ilustracjom pierwsi z nich pokochają książki.

Szczególnie polecamy „Babę Jagę w Ameryce” Zbigniewa Dmitrocy, „Wakacje w Waszyngtonie” Marcina Sendeckiego i „Drogę do Nobla” Ewy Nowak. Rewelacyjnym prezentem będzie też „Fredek i miara wszystkiego” Zofii Staneckiej. Oprócz zabawnego tekstu aktywizującego wyobraźnię i dającego do myślenia znajdziemy w niej zadania dające pretekst do matematycznych dociekań oraz uwielbiane przez wszystkich milusińskich naklejki.

„Na tropie angielskich słówek” z cyklu Kapitan Nauka, wyd. Edgard

Grube stronnice, dowcipne rysunki i bezstresowa nauka - tak najkrócej można opisać tę pozycję. Zadaniem małych czytelników będzie między innymi wcielenie się w rolę detektywa i złapanie uciekającego nocą złoczyńcy oraz policzenie wszystkich armat znajdujących się na pirackim statku.

W między czasie nauczyć się będzie można wielu angielskich słówek. Na barwnych rozkładówkach znajdziemy słownictwo dotyczące na przykład liczb, pogody, kolorów i kształtów, zwierząt, emocji, jedzenia, ale także przeciwieństw i przyimków.

Seria „Mali mistrzowie” oraz „Zostań mistrzem”, wyd. Egmont

Bestsellery, których nie może zabraknąć na półkach małych miłośników futbolu. Do wyboru biografie poszczególnych gwiazd sportu, między innymi Messiego i Ronaldo.

Czytelnicy dowiedzą się z nich, jak trudna jest droga do sławy i że nigdy nie wolno się poddawać w walce o swoje marzenia. Na mikołajkowej liście „must have” znajduje się także „Bramkarze. Samotnicy, akrobaci, dyrygenci” oraz „Napastnicy Snajperzy. Dryblerzy i szaleńcy”. Początkujący sportowcy znajdą w nich m.in. sposoby właściwego ustawienia na boisku, techniki łapania piłki, matematyczną analizę wychodzenia z bramki w celu tzw. skracania kąta (ale uwaga: wszystko opisane bardzo przystępnym językiem!) oraz sylwetki gwiazd. Napisane w barwny i wciągający sposób nauczą, że talent jest niezbędny, ale najważniejsza jest ciężka praca.

DLA NIEJ

David Sinder „Bullet book. Bądź pięknie zorganizowana” oraz “Twój rok z Bullet Bookiem”, wyd. Insignis

Przystępny poradnik uczący, jak prowadzić swój książkowy system organizacji. W pięknie wydanej książce znajdziemy miejsce na zapisywanie planów, zadań, ale i wspomnień.

W przeciwieństwie do tradycyjnych kalendarzy wpisać będziemy mogli tam tygodniowe i miesięczne cele; pikselowe diagramy nastrojów oraz skorzystamy z porad, jak przeprowadzić ubraniowy detoks, czy przestać marnować czas. Jak zapewnia autor, ksiązki pozwolą nam osiągnąć równowagę w życiu, zadbać o zdrowe nawyki, czy żyć pełnią życia.

„Czaromarownik. Magiczny kalendarz 2018” , Wydawnictwo Kobiece

Coś więcej niż zwykły kalendarz. W pięknym wydaniu książkowym, ale jednocześnie lekkim na tyle żeby nosić je w kobiecej torebce, znajdziemy wiele miejsca na codzienne notatki.

Oprócz tego podstawowe informacje astrologiczne (horoskop dla każdego znaku zodiaku na 2018 rok w sprawach miłości, kariery i zdrowia) oraz strony poradnikowe z dziedziny urody, zdrowia i mody, w tym wypróbowane przepisy na zdrowe dania i receptury na naturalne kosmetyki; porady, jak zadbać o ciało, urodę i duszę.

Mariola Bojarska-Ferenc i Aleksander Ferenc „Smakuj życie. Gotowanie nasza pasja”, wyd. Edipresse Książki

Znana autorka książek o zdrowym stylu życia wspólnie ze swoim synem odkrywa swoje ulubione włoskie smaki. Zachęcają do wspólnego, rodzinnego gotowania, która bardzo zbliża ludzi do siebie.

W książce znalazło się siedemdziesiąt pięć przepisów na przystawki, dania z makaronów, mięs i ryb. Dowiemy się też, jak rozbudzić w dzieciach ciekawość smaków i jak rozkochać je w dobrym jedzeniu gdzie oraz co warto zjeść goszcząc w Mediolanie.

DLA NIEGO

Max Czornyj „Grzech”, wyd. Filia

Kryminał z Lublinem w tle. W mieście dochodzi do serii tajemniczych zaginięć kobiet, a ich rodziny otrzymują równie tajemnicze listy. Wkrótce znalezione zostają pierwsze zwłoki...

W mieście wybucha panika. Żeby pomóc policji, do sprawy włącza się profiler mający przygotować portret psychologiczny sprawcy.

Aga Lesiewicz „Zaślepienie”, wyd. Insignis

Trzymający w napięciu thriller psychologiczny, którego akcja rozgrywa się w Londynie. Kristin, dobrze zapowiadająca się fotograficzka, otrzymuje anonimowe e-maile. Z otrzymanych załączników wynika, że nadawca zna doskonale wiele faktów z jej przeszłości, w tym także szczegóły, których nie chciałaby nikomu zdradzić.

Wkrótce życie młodej kobiety wymyka się spod kontroli. Dziewczyna nie wie komu może zaufać. Stara się odkryć tożsamość tajemniczego nadawcy. Czy zdąży to zrobić zanim będzie za późno?

Natalie C. Anderson „Miasto świętych i złodziei”, wyd. Initium

Kryminał, którego akcja osadzona jest w Kenii. Uciekinierki z Kongo odkrywają, że jedna z najbogatszych rodzin miasta Sangui zbudowała swoją fortunę na korupcji i przestępstwie.

Gdy jedna z nich zostaje znaleziona martwa w gabinecie głowy tego rodu, druga nie ma wątpliwości, kim był morderca. Pałając żądzą zemsty zmienia swoje życie i wstępuje do lokalnego gangu, dzięki czeku będzie mogła dostać się do rezydencji, w której doszło do zbrodni. Czy jednak ma rację?