Prymistka w kapeli Biała Muzyka. "Jak ja zobaczyłam te skrzypce, cały świat się skończył"

Ma pani na oku kolejne szczyty? Na przykład muzyczne?

- Tak, studia muzykologiczne, napisanie pracy, dalszy rozwój, na przykład doktorat. Jestem na drugim roku Akademii Muzycznej w Krakowie. Studiuję u Marii Pomianowskiej. Myślę, że dużo przede mną.

Góry to jedna pasja. Łowienie ryb, to druga. Od małego łowiła z ojcem. Zdarzyło jej się wyciągnąć sporą tołpygę. Waga pokazała 8 kilogramów.

- Moja rodzinna wieś ma przysiółek, który nazywa się Kamyszyn. Z Kamyszyna pochodzą moi dziadkowie. Nazwa ma pochodzić od Tatara Kamy. Dziadek opowiadał, że wedle legendy ich dom stoi w samym sercu przysiółka, w miejscu domu Tatara Kamy, który się ożenił z miejscową dziewczyną. Coś w tym jest, w szkole mówili do mnie Tatarzyca - wspomina Lidia Biały.

Wiara, nadzieja, miłość

- Co to jest miłość? Całkowite poświęcenie się swoje miłości - odpowiada bez wahania Lidia Biały. Czy chodzi o drugą połowę, dziecko czy pasję. Ale bez ubezwłasnowolniania się nawzajem. Z dawaniem sobie wolności. Miłość uskrzydla, daje napęd do działania, inspiruje. Chodzi o to, żeby kochać wszystkich, którzy nas otaczają.

Znalazła pani swoją miłość?

- Tak.

W życiu trzeba czegoś się trzymać. Czego?

- Wiary. Na wsi mówi się, że jak człowiek ma z Panem Bogiem poukładane, to i reszta w życiu się układa. Jeden z filozofów powiedział, że najlepiej jest, jak się chodzi w pobliżu Boga. To jest klucz do szczęścia.

Co jeszcze jest ważne w życiu?

- Św. Paweł napisał w Hymnie do Miłości: Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Marzenia

- Marzenia? - zastanawia się Lidia Biały. - Wiele marzeń muzycznych. Grać, koncertować. Jak się trafią dwie wolne godziny na tydzień, to je powoli smakować. Marzy mi się rodzina i dom. Na wsi. Z ogrodem. To największe marzenie. Dla niego wiele bym oddała. I grać muzykę z duszą.

Na instrumentach z duszą?

- Tak. Dowód na to, że instrumenty mają duszę? Niezwykła historia odnalezienia fideli płockiej. Wydobytej z ziemi podczas badań archeologicznych. Po oczyszczeniu, powieszono instrument, podczas kręcenia dokumentalnego filmu, z otworu rezonansowego fideli wyleciał młody motyl. Przysiadł na chwilę na krawędzi instrumentu i odleciał. Co za niezwykły znak.