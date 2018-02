Przebudowa linii kolejowej z Lublina w stronę Warszawy. Co się dzieje na torach?

Przebudowa linii kolejowej z Lublina w stronę Warszawy toczy się pomimo sezonu zimowego. Wszystko po to, by nadrobić opóźnienia, które pojawiły się już na samym starcie z powodu problemów z wyborem wykonawcy części prac. Mowa konkretnie o budowie urządzeń sterujących ruchem kolejowym. Kolej ma już komplet wykonawców, teraz ich pogania i jest... dobrej myśli.

Kiedy pojedziemy?

- Zakończenie prac na odcinku Lublin-Dęblin planowane jest na grudzień - informuje Magdalena Janus z centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Wtedy też przewoźnicy będą mogli wznowić kursowanie pociągów z Lublina przez Puławy do Dęblina, a stąd w kierunku Warszawy. A także przez Radom do Krakowa, Katowic i Wrocławia.

Mieszkańcy lubelskiej dzielnicy Czuby znów będą słyszeli za oknem pociągi przejeżdżające obok lasu. A także hamujące. - Plan zakłada oddanie do użytku nowego przystanku kolejowego Lublin Zachód - potwierdza Janus. Nowy przystanek dla pociągów (kasy biletowe nie są tu planowane) ma działać od grudnia na wysokości os. Poręba.

- Prawdopodobieństwo? Ponad 90 proc. z dużym ogonkiem. Te pociągi od grudnia powinny ruszyć - mówi Wiesław Ogłoblin, dyrektor projektu w PKP PLK, która to spółka zleca przebudowę torów z Lublina do Otwocka. Ale zastrzega: - To jest budowa i zawsze są jakieś ryzyka, bo tu się kopie i można na coś natrafić.

Kopania jest dużo

Co się dzieje na torach?

Prześledźmy to od samego Lublina. Koło lubelskiego dworca (chociaż już w stronę Chełma a nie Warszawy) rozbierany jest most nad Czerniejówką, który będzie zastępowany nową konstrukcją. Bliżej dworca, w okolicach wiaduktu nad ul. Kunickiego powstaje Lokalne Centrum Sterowania. - W tej chwili podłączana jest kanalizacja do budynku - mówi Ogłoblin.

Sprzed dworca zniknął całkowicie peron 3, który zostanie zbudowany od nowa. Reszta zresztą też. Wszystkie perony mają być po kolei rozbierane. To dlatego od 1 marca część pociągów regionalnych ma odjeżdżać z tymczasowego peronu 4, który urządzono na wiadukcie nad ul. Kunickiego. Żeby do tego peronu dotrzeć, trzeba będzie iść naokoło, co należy uwzględnić przy przesiadkach (o utrudnieniach i zmianach od 1 marca piszemy kilka stron wcześniej).

Na stacji Lublin odnowione ma być także przejście podziemne, w którym wybudowane będą windy pozwalające dojechać na każdy z peronów. Wszystkie te prace mają się zakończyć w styczniu przyszłego roku.

Nieco dalej rozbierany jest wiadukt, którymi tory przechodzą nad ul. Diamentową. Rozbierany jest na raty i na raty ma być budowany. Nie da się prowadzić wszystkich prac jednocześnie, bo przez ten sam wiadukt biegnie linia kolejowa do Kraśnika, a dalej do Stalowej Woli i Rzeszowa.

- Zakończenie przebudowy całego wiaduktu zakończy się pod koniec 2018 roku - twierdzi Karol Jakubowski z centrali PKP PLK.

Trochę mniej pracy będzie na sąsiednim moście kolejowym, który przebiega nad Bystrzycą i biegnącą równolegle do niej ul. Nadbystrzycką. Tu nie przewidziano rozbiórki.

Jeszcze dalej, w miejscu planowanego przystanku Lublin Zachód nie ma już starych torów, jest za to dużo miejsca, bo trwa wciąż wycinka drzew. W nasypie powstanie przejście podziemne, którym będzie można się przedostać od strony Czubów na peron między torami oraz dalej, do lasu Stary Gaj.

Co dzieje się dalej?

- Między Lublinem a Dęblinem mamy odcinki, które są całkowicie rozebrane. Na tych odcinkach czekamy na poprawę pogody, żeby móc zacząć stabilizację chemiczną podłoża na całej szerokości torowiska. To podstawa, by można było jechać z większymi prędkościami - relacjonuje Ogłoblin. - Budowane są już nastawnie Puławy, Nałęczów i Klementowice. W terenie widać, że prace są mocno zaawansowane. Jeśli chodzi o dalszy odcinek, to rozbierany jest most na Wieprzu, na stacji Dęblin skończyliśmy tor na Radom i zaczęliśmy budowę przejścia podziemnego. Na całej długości od Dęblina do Pilawy toczą się prace, na które pozwala pogoda, również tam konieczna jest stabilizacja podłoża. A na stacji Pilawa budowany jest peron 2.

Wszystko musi się zakończyć do grudnia, żeby możliwe było wznowienie ruchu na torach. - Od grudnia chcemy zamknąć odcinek Otwock-Pilawa - zapowiada dyrektor projektu.

Jeżeli przejezdna będzie linia do Pilawy, to dojedziemy pociągiem do samej stolicy, bo pociągi i tak od dłuższego czasu nie jeździły już przez Otwock, ale skręcały w kierunku Mińska Mazowieckiego i wjeżdżały do stolicy od strony Sulejówka przez Rembertów.

W samym Otwocku też sporo się dzieje, a wiosną ruszy tu budowa nowego tunelu dla samochodów mającego zastąpić zwykły przejazd kolejowy. W sumie będą dwa takie tunele, wybudowane będzie też nowe przejście podziemne na wysokości teatru i Urzędu Miasta.

Szybciej, wygodniej

Przebudowa torów ma umożliwić pociągom pasażerskim jazdę z prędkością 160 km/h. - Po ukończeniu modernizacji trasy podróż najszybszym pociągiem między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny zajmie około 90 min - zapowiadają Polskie Linie Kolejowe.

Zauważmy, że kolej mówi o „najszybszym pociągu” i nie eksponuje faktu, że w 90 minut przejadą całą trasę tylko te pociągi, które nie będą mieć żadnego postoju między Warszawą a Lublinem. Co więcej, do osiągnięcia tego wyniku konieczne będzie odnowienie ostatniego odcinka torów, między Otwockiem a Warszawą Wschodnią, a to będzie już osobna inwestycja.

Dzięki modernizacji szlaku między Lublinem a Otwockiem nie tylko skróci się czas przejazdu, podróżni będą mieć także lepsze warunki na stacjach i przystankach, gdzie odnowione będą perony i pojawią się windy dla osób niepełnosprawnych oraz pasażerów z wózkami dziecięcymi.