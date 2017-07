To był największy zakład pracy Lublina. Ramzes i żuki, które zawojowały świat

To był największy zakład pracy Lublina. W 1973 roku fabryka zatrudniała 13 tysięcy osób, a popularne żuki jeździły nawet po drogach Kamerunu i Kuby. Samochody produkowane w FSC można jeszcze spotkać na drogach, ale zarówno one, jak i sama FSC przeszły już do historii

Decyzja o budowie fabryki samochodów w Lublinie zapadła na Kongresie Zjednoczeniowym partii PPR i PPS w 1948 roku. Trzy lata później - 7 listopada (data nieprzypadkowa, była to 34. rocznica komunistycznej Rewolucji Październikowej) - z taśmy montażowej FSC zjechał GAZ 51 Lublin, zwany później popularnie lublinkiem. Do końca 1951 roku zmontowano 1000 lublinków. Oficjalna nazwa zakładu brzmiała Fabryka Samochodów Ciężarowych im. Bolesława Bieruta w Lublinie. Przy budowie fabryki, potem przy montażu pracowali inżynierowie z ZSRR. Tak o nich pisał autor w broszurze z 1955 roku:

(…) Spytajcie brygadiera Gładysza, majstra Kubicę, czy inżyniera Cylca. (…) Usłyszycie gorące, serdeczna słowa podziwu i uznania dla wysokiej techniki i kultury dla wspaniałych ludzi radzieckich, którzy tyle serca i przyjaźni im okazali, nauczyli jak mają pracować by osiągać coraz lepsze wyniki. (…) Z owej broszury można się było też dowiedzieć, że FSC miała zużywać pięć razy więcej energii elektrycznej i wody niż cały Lublin ze wszystkimi pozostałymi zakładami.