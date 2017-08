Ruszyła rekrutacja do trzech kolejnych batalionów Wojsk Obrony Terytorialnej

Pod koniec września kolejna grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złoży przysięgę. Tym razem na rynku w Zamościu. Już trwa proces formowania 3 nowych batalionów WOT: w Zamościu, Chełmie i Dęblinie.

W skład 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „ZAPORA” wejdzie 5 batalionów. 23. Batalion Obrony Terytorialnej z Lublina posiada już prawie pełny stan osobowy. Na 700 żołnierzy 600 już przeszło przeszkolenie i złożyło perzysięgę.

W świetnej formie

- Przekrój osób zaciągających się do Wojsk Obrony Terytorialnej jest szeroki. W swoich szeregach mamy zarówno pracowników fizycznych, ale i teologa, nauczycieli, instruktorów wychowania fizycznego czy urzędników. Tych ludzi łączy pasja do tej nowej formacji. Zaangażowanie jest widoczne podczas szkolenia podstawowego jak i wyrównawczych. Nasi instruktorzy realizują znacznie szerszy program, niż to przewiduje plan - mówi ppłk Artura Chapski, dowódca 23 Batalionu Obrony Terytorialnej. - Również przekrój wiekowy jest szeroki, od nastolatków po ludzi dojrzałych, nierzadko po czterdziestce. Ci ostatni prezentują świetna formę. Nie złamały ich nawet ostatnie afrykańskie upały. Młodsi musieli nadążać za starszymi kolegami. Mają wzór do naśladowania - dodaje ppłk Artur Chapski.