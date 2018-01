"Strzelcy nawet po wygranych zawodach nie okazują wielkich emocji". Rozmowa z Michałem Szczyrkiem

O specyfice strzelectwa opowiada Michał Szczyrek, lekarz z Lublina, który od kilkunastu lat uprawia tę dyscyplinę sportu.

• Kiedy zaczęła się pana przygoda związana ze strzelectwem sportowym?

- Ponad szesnaście lat temu, gdy przyjechałem do Lublina studiować medycynę. Pamiętam nawet swój pierwszy dzień spędzony na strzelnicy, czyli 5 listopada 2001 roku. Zapisałem się wówczas do klubu, ale nie miałem jeszcze ambicji, żeby startować w zawodach. Zawsze uważałem, że strzelanie jest ciekawym zajęciem i pociągało mnie ono jako „męski sport”, niewiele wiedziałem jednak o strzelectwie jako dyscyplinie olimpijskiej.

• Dlaczego po pewnym czasie zaczął pan startować w zawodach?

- Zachęcił mnie do tego ówczesny trener. Pojechałem na pierwsze zawody i w cuglach pokonały mnie dziesięcioletnie dziewczynki. Uznałem, że tak być nie może (śmiech) i zmotywowało mnie to do codziennych, intensywnych treningów. A jestem taką osobą, która lubi rywalizację.