TOP 10: Gdzie zjeść dobre pierogi w Lublinie i regionie?

Warszawa pyta: gdzie u was można pojechać na dobre pierogi? Najlepiej ruskie. Ale każde inne też. Odpowiadamy: oto 10 najciekawszych restauracji, gdzie warto wpaść na pierogi. Turystyka kulinarna ma się w Polsce coraz lepiej. Warszawa zaczyna łakomym okiem spoglądać na nasze restauracje. Te w Lublinie i regionie. O to, gdzie przyjechać do nas na dobre pierogi zapytał mnie ostatnio Igor Dzierżanowski, pionier sztuki ulicznej oraz polskiej reklamy internetowej, organizator, animator i juror polskich i międzynarodowych imprez związanych z twórczością niezależną. Okazją do spotkania była wspólna praca w kapitule konkursu Ambasadorzy Wschodu. A okazją do rozmowy: wspólne posiłki w Pałacu Cieleśnica, gdzie w restauracji pielęgnuje się najpiękniejsze tradycje podlaskiej kuchni. Oto nasz subiektywny wybór 10 miejsc, gdzie warto pojechać na pierogi.