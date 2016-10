Tworzą polsko-ukraiński podręcznik

Jest to jedno z przedsięwzięć finansowanych przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. W ich ramach odbywa się 50 spotkań w Polsce i 6 na Ukrainie, w których uczestniczy ok. półtora tysiąca osób.

Uczestnicy projektu podczas spotkania w Konsulacie Generalnym Ukrainy w Lublinie. Fot. Wojciech Nieśpiałowski

Julia Jelfimova z Centrum Inicjatyw Europejskich. Fot. Wojciech Nieśpiałowski

Przesuwać bariery

W projekcie uczestniczy 30 osób. Połowa z nich pochodzi z Polski, a połowa z Ukrainy. W trakcie seminarium uczestniczą w sesjach warsztatowych i szkoleniowych. Sami wykonują zdjęcia ilustrujące każdy z rozdziałów podręcznika oraz materiały wideo. Wzięli też udział w grze miejskiej „Śladami Lublina”, podczas której mieli okazję poznać Lublin. Kulturę obu krajów poznawali z kolei podczas wieczorków tematycznych.

- Przyjechałam tu, bo uważam, że integracja młodzieży z Polski i Ukrainy jest bardzo ważna. Takie wymiany są niewątpliwie bardzo atrakcyjne dla młodych Ukraińców. Ponad 80 proc. z nich nigdy nie przekroczyło granicy swojego obwodu. To dla nich szansa na przesunięcie pewnych barier, ale też na zdobywanie nowych doświadczeń i rozwój - mówi Julia Jelfimova, pracowniczka Centrum Inicjatyw Europejskich w mieście Sumy we wschodniej Ukrainie. - Taki podręcznik jest bardzo ważny. Organizacją wymian zajmują się nowe organizacje, które nie mają jeszcze doświadczenia w tego typu projektach. Dzięki temu będą dysponowały narzędziem, z którego będą mogły dowiedzieć się, jak efektywnie organizować takie wyjazdy

- To świetna okazja, żeby połączyć moją pasję, jaką jest ukrainistyka z tym, że można zrobić coś dobrego. Wydaje mi się, że ten podręcznik jest naprawdę potrzebny - mówi Magda Siczek, wolontariuszka Fundacji Nowy Staw. - Tworzenie podręcznika to dopiero pierwszy etap. Później kolejne projekty będą odbywać się w obu krajach. Takie wymiany to bardzo ciekawe doświadczenie przede wszystkim można poznać kulturę, bo nam Polakom wydaje się, że wiemy dużo o Ukraińcach, a to nieprawda. Możemy też przełamać pewne panujące w naszym kraju stereotypy i przede wszystkim porozmawiać.

Udana wymiana młodzieży dziś - gwarancja dobrego sąsiedztwa jutro

Projekt jest finansowany przez Polsko - Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Rada przyznaje granty od 2016 roku i stanowi nową platformę współpracy między Polską i Ukrainą powołaną na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy. W tym roku na spotkania młodzieży z Polski i Ukrainy przeznaczono 3 mln 800 tys. zł. Kolejny nabór wniosków ogłoszony będzie w pierwszym kwartale 2017 roku.