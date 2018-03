Wielka płyta - jak budowano w Lublinie przed laty. Unikatowe zdjęcia

Co drugi Polak mieszka w domu zbudowanym jeszcze w czasach PRL. Dobrze, że za czasów Gomułki odrzucono jeden z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów „oszczędnego budowania” - wspólnych łazienek dla kilku mieszkań. Faktem jest, że w latach 70 ub. w. budowano więcej mieszkań niż zakładają nawet dzisiejsze, odważne rządowe plany

W latach 70. i 80. cały kraj to był jeden, wielki plac budowy. Według danych GUS-u, w latach 1971-1978 powstało w Polsce ponad 2,1 mln mieszkań, czyli mniej więcej tyle co w ciągu ostatnich 15 lat.

Kandydat na członka spółdzielni

W tych latach oddawano do użytkowania przeciętnie po ponad 260 tys. lokali rocznie. Jest to wynik dwukrotnie lepszy niż w całym 2011 roku oraz o 48 proc. wyższy niż w rekordowym 2017 roku, kiedy to oddano do użytkowania 178 tys. nowych mieszkań.

W tym czasie powstały też w Lublinie pierwsze bloki pod nowe osiedla jak Czuby, Felin czy Czechów. Pierwszy budynek, który powstał na Czubach to blok przy ul. Gościnnej 1.