"Wszystkie Kolory Świata": Uczniowie z woj. lubelskiego pomagają dzieciom z Angoli

To już czwarta odsłona projektu, który kształtuje wśród dzieci postawę tolerancji i otwartości na inne kultury oraz pokazuje, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Przede wszystkim jednak pomaga zebrać pieniądze na objęcie programem szczepień dzieci w Angoli, by ograniczyć śmiertelność spowodowaną gruźlicą, odrą, tężcem czy polio.

– Dotychczas w akcji udało się zebrać blisko 2 miliony złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone, Czadzie i Sudanie Południowym – mówi Monika Kacprzak ze Stowarzyszenia Unicef Polska. – Tym razem pomagamy Angoli. W ramach akcji uczniowie przygotowują specjalne, charytatywne laleczki UNICEF. Nie są to jednak zwykłe szmaciane lalki. Każda ma swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostały im nadane przez dzieci, które przystępując do pracy same decydowały, jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich zależało, jaki będzie miała kolor skóry, wiek, czy jak będzie ubrana.

W Szkole Podstawowej nr 1 działającej w ramach Zespołu Szkół nr 1 w Bełżycach program UNICEF realizowany jest w klasie 2 e i 4 b.

– W ubiegłym roku też braliśmy udział w podobnej akcji. Dzięki niej nie tylko wspieramy potrzebujące dzieci z innych rejonów świata – ogromną korzyść osiągają także nasi uczniowie – uważa Bożena Watras, pedagog szkolny. – Przede wszystkim nasze maluchy poznają realia życia w innych miejscach kuli ziemskiej. Nie ukrywam, że są nimi bardzo zaskoczone. Na tym etapie mają jeszcze bardzo okrojoną wiedzę o świecie, a zadaniem szkoły jest przecież rozwijanie horyzontów. Przede wszystkim jednak przez udział w takich akcjach bardzo wzrasta ich samoocena.

Stało się tak, kiedy uczniowie pokazywali wszystkim uczniom szkoły przygotowane przez siebie laleczki.

– Ich uszycie nie było zadaniem łatwym, bo dzieci są teraz nastawione na szybki efekt swojego działania, a w tym przypadku konieczna była żmudna praca. Podołały jednak. Przygotowały piękne prace, które wzbudziły zachwyt kolegów. Udowodniły także sobie, że mogą pomagać innym – tłumaczy Watras.

– „Wszystkie kolory świata” to wspaniała akcja, dzięki której dzieci bardzo zmieniają swoje nastawienie do życia – uważa mama ucznia Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach, wspierającego działania UNICEF. – Mój syn miał dotychczas bardzo materialistyczne i egoistyczne podejście do życia. W sklepie upominał się bez przerwy o słodycze. Potrafił skrytykować otrzymany zbyt tani, jego zdaniem, prezent. Domagał się kupowania najdroższych zabawek, które widział w reklamach. Teraz, kiedy dowiedział się, że nie wszystkie dzieci żyją w takich warunkach jak on, a wielu nie ma nie tylko zabawek, ale nawet jedzenia, zmienił się nie do poznania. Patrzy, co wkładamy do koszyka w sklepie i mówi, że wielu produktów nie potrzebujemy. Zrobił porządek w pokoju i część zabawek przekazał innym dzieciom. Chce też podzielić się pieniędzmi, które odkładał na kolejny zestaw klocków. Stwierdził, że komuś innemu są znacznie bardziej potrzebne. Jestem z niego naprawdę dumna.

– Kiedy opowiedziałam dzieciom o problemie ich rówieśników, bardzo chętnie włączyły się w akcję – przyznaje Iwona Tomala, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Kraśniku. – W szycie laleczek i zbiórkę dla potrzebujących zaangażowało się około 90 proc. uczniów klas 4–6. Na razie uszyli już ok. 50 laleczek, ale będzie ich znacznie więcej, bo prace będą trwały całe ferie. Przyjęliśmy zasadę, że uczniowie przygotowują lalki w domu korzystając z pomocy rodziców, dziadków, rodzeństwa. Daje to dodatkowy czas dla rodziny i na tworzenie rodzinnych więzi.

Teraz, po feriach szkoły biorące udział w akcji będą organizowały obchody „Dnia Wszystkich Kolorów Świata”. Zaproszą do rodziców, dziadków, opiekunów, sąsiadów. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę i wylicytować ją, jednocześnie ratując życie prawdziwemu dziecku z Angoli. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego.

– Wielu uczniów sygnalizuje już, że ich rodzice postarają się wylicytować wykonane w ich domach laleczki. Mówią, że włożyli w ich powstanie tyle pracy, że chcą, aby wróciły pod ich dach – dodaje Tomala.