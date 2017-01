Z Chełma do Bollywood. Nasi sportowcy wystąpili w filmie

Znany już w świecie film „Dangal” to pierwsza superprodukcja z Bollywood, w której wystąpiły polskie zapaśniczki i sędziowie. Z grupy 10 naszych sportowców w zdjęciach wzięły udział trzy reprezentantki klubu MKS Cement-Gryf Chełm oraz dwóch związanych z klubem sędziów i trenerów. Światowa premiera filmu miała miejsce 23 grudnia 2016 roku, a lada dzień spodziewany jest jego pierwszy, oficjalny pokaz w Polsce

Jak chełmscy sportowcy trafili do Bollywood? - Indyjski producent znalezienie zapaśniczek i sędziów do swojego filmu między innymi zlecił agencji filmowej z Krakowa - mówi Roman Czwaliński, trener i sędzia w Gryfie-Cement Chełm. - Jej przedstawiciele rozglądali się najpierw po klubach na Śląsku. W końcu ktoś im podpowiedział, że przecież to nasz klub od lat jest krajowym liderem w zapasach kobiet.

Casting do Bollywood

Krakusi pojawili się w Chełmie w październiku 2015 roku. Chcieli zobaczyć i nagrać sędziowane walki chełmskich zapaśniczek. Z około 20 dziewcząt wybrali Angelikę Dytrych, Katarzynę Kamińska, Jolę Świeczak i Emilię Nartowską, która co prawda jest zawodniczką Znicza Podzamcze, ale w Chełmie uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w miejscowym Zespole Szkół Technicznych.