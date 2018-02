Z hukiem przypominają o bohaterach. Zawody strzeleckie w Lublinie [zdjęcia]

• Jak powstał pomysł zorganizowania zawodów z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych?

– Wynika to z historii TG „Sokół”, do którego należę. Od wielu lat utrzymujemy dobre relacje z Klubem Strzeleckim „Snajper” w Lublinie. Wspólnie promujemy sport i wartości patriotyczne. Był to dla nas naturalny sposób na uczczenie tego święta.

• Kiedy odbyła się pierwsza edycja?

– W 2012 roku, czyli rok po ustanowieniu Dnia Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowalibyśmy te zawody wcześniej, ale od uchwalenia święta do marca 2011 roku było zbyt mało czasu, by takie wydarzenie przygotować. Warto dodać, że zawody są ogólnopolskie, co bardzo nas cieszy. Podobne odbywają się w innych miastach, ale chyba to my staliśmy się inspiracją dla pozostałych organizatorów.

• Zapraszacie potomków Żołnierzy Wyklętych – w tym roku gościem jest Andrzej Pilecki, syn rotmistrza Witolda Pileckiego. Trudno było go namówić do przyjazdu?

– Nie, chociaż jest już starszą osobą – ma 82 lata. Andrzeja Pileckiego poznaliśmy w Świdniku podczas organizowanej przez TG „Sokół” i GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej NSZ projekcji filmu „Tarzan – ułan z Zawichostu”. Połączona była z występem zespołu „Forteca”, który ma w swym repertuarze płytę poświęconą rotmistrzowi Pileckiemu. Można powiedzieć, że zakolegowaliśmy się z panem Andrzejem.

• Jakie nagrody przewidzieliście dla uczestników?

– Są to wydawnictwa i gadżety historyczne, związane z Żołnierzami Wyklętymi. Staramy się, żeby wręczali je bohaterowie, którym poświęcone jest to wydarzenie. W przeszłości wręczali je m.in. niestety już nieżyjący Antoni Brzusek ps. „Alek” (żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, kombatant, skazany przez komunistyczny sąd wojskowy – przyp. aut.), również nieżyjący już dr Bohdan Szucki , ps. „Artur” – pierwszy prezes i twórca Związku Żołnierzy NSZ, por. Henryk Atemborski, ps. „Pancerny” – żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

• Jakie macie plany na przyszłość?

– Dążymy do tego, aby nasza działalność nie była związana wyłącznie z dniem 1 marca. Zresztą już jesienią ubiegłego roku zorganizowaliśmy 1 Memoriał Strzelecki im. młodszego chorążego Andrzeja Adamczyka i sierżanta Pawła Legenckiego. Chcemy, żeby zawody się rozwijały.