Zabiegi replantacyjne po urazach ręki już w szpitalu w Łęcznej

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Jerzym Strużyną, konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii plastycznej, ordynatorem Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

• Oficjalnie od poniedziałku Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej zgłosiło gotowość do przyjmowania chorych z całego województwa na zabiegi replantacyjne po urazach ręki. To jest ważny punkt w krótkiej, ale intensywnej, historii WCLOiChR.

- Oficjalnie, rzeczywiście, ponieważ wchodzi to w zakres naszej specjalizacji. Zawsze jednak byliśmy w stanie pomóc, przyjąć pacjenta. Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy bardzo starannie, opisując to teoretycznie, organizacyjnie, leczniczo, kreśląc schemat postępowania w przypadku tego rodzaju urazów. Teraz czekamy na pacjentów, ponieważ jest to wyzwanie dla szpitala.

Operacja replantacji wymaga odpowiedniego zespołu, sprawnego bloku operacyjnego. I to nie na zasadzie, że specjalista czeka w domu pod telefonem. Zespół kilku osób musi być tu, w szpitalu, gotowy do działania. W przypadku replantacji każda minuta jest niezwykle cenna. Takie operacje trwają od kilku do kilkunastu godzin. Zespół replantacyjny jest w stanie wykonać optymalnie jedną operację na dobę. Nie więcej. Replantacja, ponowne zespolenie struktur ręki, od nerwów czy naczyń widocznych pod mikroskopem, po kości i mięśnie.