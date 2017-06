Rozmowa z Władysławem Kuczyńskim, obywatelem Ukrainy polskiego pochodzenia.

• Mimo że ma pan ukraiński paszport, to Polska jest mocno obecna w pana sercu. Na co dzień współpracuje pan przecież z polskim konsulatem we Lwowie. Jak odbierani są Polacy na Ukrainie?

– Bardzo dobrze. W latach 90. było więcej negatywnych stereotypów, ale obecnie wszystko się zmieniło. Dużo jest rodzin mieszanych, gdzie przynajmniej kilka osób pochodzi z Polski. Z każdym rokiem stosunki polsko-ukraińskie na poziomie zwykłych obywateli są coraz lepsze.

• Pan również ma polskie korzenie...

– Oczywiście, część mojej rodziny pochodzi z Żytomierszczyzny. Jednego z moich pradziadków w 1937 r. aresztowało NKWD i wywiozło do więzienia do Charkowa tylko za to, że był Polakiem. Nie miał nic wspólnego z polityką, był zwykłym robotnikiem na wsi. Niestety, został rozstrzelany. Jego ciężarną narzeczoną zesłano do Kazachstanu, gdzie na stepie urodziła moją babcię. Przez cztery lata wracali na piechotę na Ukrainę.

• Był pan na Euromajdanie w czasie ukraińskiej rewolucji, a niespełna rok później brał udział w wojnie na wschodzie Ukrainy...