Audi A5 Sportback. Jak wypada nowa wersja tej maszyny? (zdjęcia, wideo)

Miałem kiedyś sen, że na parkingu stoi audi A5 sportback. I jest to mój samochód. Przez chwilę sen zamienił się w rzeczywistość, bo kilka dni temu sportback był mój. Na kilka godzin, za sprawą polskiej prezentacji tego modelu.

Czy lubicie dobrą polską kuchnię w nowoczesnym wydaniu? Pytanie jest retoryczne. Pewnie, że tak. Tak samo jest z audi A5 sportback. To najnowsza wersja klasycznego sportowego samochodu. Do dyspozycji są wszystkie zabawki, o jakich może pomarzyć kierowca. A przy tym Audi zachowało klasyczne cechy dobrego auta sportowego bez bzdurnych ograniczeń emisji dwutlenku węgla (choć, te audi spełnia w każdej wersji silnikowej na poziomie Euro 6). A więc moc, szybkość, dynamika, świetne wnętrze i wzorowe prowadzenie – to cechy DNA tego modelu.

Klub „cztery koła”

Logo Audi symbolizuje cztery firmy, które legły u podwalin jednej z najsłynniejszych marek motoryzacyjnych na świecie. Tak zacni antenaci jak Horch, jego spółka-córka Audi, Wanderer czy DKW zobowiązują. Twórcy nowego A5 sportback czuli ciężar firmowej historii i odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa.

Poprzedni A5 sportback odniósł olbrzymi sukces. Po 7 latach przyszedł jednak czas na zmiany. Nowe A5 sportback ma jeszcze więcej cech auta sportowego i luksusowego zarazem.

Sylwetka nowego audi emanuje siłą i sportowym duchem. Krótkie zwisy i długa maska doskonale konweniują z łagodnie opadającym tyłem, zakończonym niewielkim spojlerem. Przetłoczenia karoserii podkreślają sportowe aspiracje tego modelu.

Płaska i długa sylwetka nadwozia szybko wpada w oko. Designerom udało się stworzyć bryłę pełną emocji, łączącą drapieżność z elegancją wyższych sfer. A to jest mieszkanka rodem z serii o Jamesie Bondzie.

Witamy w salonie

Dyskretny smak luksusu czuć już po otworzeniu drzwi. Bezramkowe szyby jasno sygnalizują, że A5 sportback to auto sportowe. Potem jest jeszcze lepiej. Wygodne fotele z możliwością regulacji podparcia na uda otulają ciało kierowcy zapewniają maksymalny komfort nawet podczas driftu.

Jakość wykończenia, jak w zwykle w Audi, jest klasą samą dla siebie. Dyskretny zapach skóry i mięsistość materiałów pieszczą dłonie kierowcy. Gustownie są także dobrane kolory wykończenia precyzyjnie spasowanego środka.

Oszałamia także przestrzeń. Długość wnętrza zwiększyła się o 17 mm, strefa ramion kierowcy i pasażerów o prawie 11 mm, a strefa kolan z tyłu o 24 mm. Pozioma architektura deski rozdzielczej daje duże odczucie przestrzeni. Opcjonalny system oświetlenia Ambiente, oferujący trzydzieści różnych odcieni światła, rozświetla wnętrze w dopasowany do całości sposób.

480 litrów pojemności bagażnika plasuje A5 sportback pośród najlepszych w swojej klasie, biorąc pod uwagę ten wymiar. Na życzenie, Audi dostarcza układ sterowania gestami do otwierania i zamykania pokrywy bagażnika, standardowo posiadającej elektryczny napęd.

Zabawki

W nowym A5 nie brakuje zabawek dla dużych chłopców. Wirtualny kokpit, wyświetlać head-up, asystenci kierowcy, rozbudowany systemy rozrywki, internet – wymieniać można długo.

Wciąż jednak wrażenie sprawiają systemy niemal autonomicznej jazdy. Aktywny tempomat wraz z asystentem pasa potrafią niemal samodzielnie kierować podczas jazdy. To jest naprawdę wygodne rozwiązanie podczas długich, autostradowych „przelotów”.

Przydatny też jest touchpad. W centrum znajduje się okrągły regulator obrotowo-przyciskowy. Opcjonalnie na jego powierzchni montuje się panel dotykowy, po którym można pisać palcem, np. ręcznie wprowadzając cel do nawigacji. Przyjemne urządzenie, przydatne podczas jazdy. Touchpad przetwarza także gesty – kierowca palcami może powiększać i pomniejszać mapy, tak jak w komórce.

Natomiast nieco irytujący jest system komend głosowych. Często myli numer domu ze stacji radiową. Zamiast przetworzyć z głosu konkretny adres, potrafi włączyć radiową Jedynkę.