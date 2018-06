Będzie można zamawiać nowe tablice rejestracyjne. Już wiadomo od kiedy

"Od 1 lipca będzie można zamawiać tablice z czcionką zwężoną i tablice o innych wymiarach niż standardowe, czyli tak zwane tablice amerykańskie" - powiedział minister.Mniejsze tablice będą pasowały do samochodów sprowadzanych z USA i krajów azjatyckich.Obecnie właściciele samochodów importowanych z rynku amerykańskiego i rynków azjatyckich zmuszeni są często do wyginania tablic, gdyż te produkowane teraz nie mieszczą się w fabrycznie przygotowanych do tego celu miejscach.



Minister poinformował też, że resort pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, dzięki którym kierowcy nie będą musieli okazywać dowodów rejestracyjnych w czasie kontroli na drodze.



"Przygotowujemy podstawy prawne aby kierowca nie musiał mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Platforma Cepik 2.0 powinna zapewnić już dostęp do tych informacji" - powiedział minister.



Adamczyk dodał, że dokumentów pojazdu nie trzeba będzie wozić ze sobą właśnie od momentu uruchomienia w całości systemu Cepik 2.0, którego funkcje wdrażane są obecnie etapowo i ostateczny harmonogram do czasu pełnego uruchomienia nie jest znany.Minister powiedział też, że resort pracuje też nad zmianą prawnych regulacji tak, aby można było rejestrować pojazdy w miejscu jego kupna, a nie w miejscu, gdzie zameldowany jest kupujący.



"Przygotowujemy też projekt zmian w przepisach, które pozwolą na pozostawienie tablic rejestracyjnych na wniosek kupującego. Tablic, które były na samochodzie przed jego zakupem. Nie trzeba więc będzie kupować nowych tablic, co przyniesie kierowcom pewne oszczędności" - dodał szef resortu infrastruktury.(PAP)



autorzy: Łukasz Pawłowski, Mariusz Polit