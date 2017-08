C3 aircross już puszcza oko

Ceny nowego Citroëna rozpoczynają się od 52,9 tys. zł za wersję bazową z wyposażenia Live, od 58,9 tys. zł za poziom feel i 66,5 tys. zł za topową odmianę shine. Te ceny dotyczą wersji z 3-cylindrowym, benzynowym silnikiem 1,2 o mocy 86 KM. 110-konna wersja jest droższa adekwatnie o 6 tys. zł, zaś 130-konna o kolejne 5 tys. W ofercie są także silniki wysokoprężne 1,6 HDI i mocach 100 lub 120 koni. Najtańsza wersja z 100-konnym silnikiem o zapłonie samoczynnym kosztuje 66,9 tys. zł.

Pieniądze są istotne, ale ważniejszy jest wygląd tego auta. To kolejny model Citroëna, który przyciąga wzrok. Francuzi mają dobrą passę. Nowy model oferuje przestronne wnętrze o wyjątkowych możliwościach konfiguracji oraz doskonałe doświetlenie kabiny dzięki otwieranemu, przeszklonemu dachowi. Model swobodnie czuje się w mieście, jak i na dalekich trasach, ma większe możliwości poruszania się w trudnym terenie dzięki systemom Grip Control i Hill Assist Descent.

Dodatkowo dysponuje zaawansowanymi technologiami obejmującymi 12 systemów wspomagania prowadzenia, takimi jak wyświetlacz przezierny HUD i cztery technologie łączności z otoczeniem, jak np. bezprzewodowa ładowarka do smartfonów czy asystenta parkowania.

Ma też największą w swojej klasie odległość od siedzisk do dachu, najwięcej miejsca na nogi, niezrównane możliwości konfiguracji wnętrza z przesuwaną i składającą się z dwóch niezależnych elementów tylną kanapą oraz składanym do położenia stolika fotelem pasażera z przodu, zwiększającym długość przestrzeni ładunkowej do 2,40 m. Dodatkowo bagażnik o pojemności 410 l z możliwością powiększenia do 520 l zapewnia sporo miejsca na szpargały.

Jedynie co można zarzucić, to brak większej oferty silników benzynowych. Oczywiście trzy poziomy mocy silnika 1,2 dają wybór, ale nie każdy lubi małe silniki mocno wspomagane turbiną i oprogramowaniem. Może silnik 1,6 litra VTi byłby poszerzeniem oferty?

Citroen C3 aircross zadebiutuje podczas zbliżającego się Salonu we Frankfurcie. Model pojawi się w polskich salonach w listopadzie. Lubelski dealer już przyjmuje zamówienia.