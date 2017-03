Geneva Motor Show już w czwartek. Czego możemy się spodziewać?

W tym roku salon w Genewie zapowiada się wyjątkowo interesująco. Premiery aut koncepcyjnych schodzą na drugi plan. Ich miejsce zajmą prezentację samochodów, które niebawem pojawią się w salonach. W 8 halach Palexpo nie zabraknie nowości dla tych rozsądnych i z lekką nutką szaleństwa oraz zupełnie „odjechanych”.

Małe, czyli zajrzyj do portfela

Zacznijmy od marki Hyundai. Tym razem koreański koncern pokaże swój flagowy model w klasie kompaktów. – Najważniejszym modelem prezentowanym przez Hyundaia w Genewie będzie i30 w wersji kombi - mówi Katarzyna Kaszubkiewicz, rzecznik polskiego przedstawicielstwa firmy. Ale to nie wszystko. Hyundai pokaże swoją wizję całkowicie nowego modelu wyposażonego w ogniwa paliwowe, koncepcyjny model na wodór.

Kolejną propozycją dla rozsądnych będzie fabia, ale z nowym silnikiem. W Genewie zadebiutuje w tym modelu trzycylindrowy silnik 1.0 TSI. Zastąpi wykorzystywany do tej pory motor czterocylindrowy o pojemności 1,2 litra. Nowa jednostka występować będzie w dwóch wariantach. Pierwsza oferuje 95 KM. Druga, o mocy 110 KM, posiada maksymalny moment obrotowy zwiększony ze 175 do 200 Nm.

W Genewie Toyota zaprezentuje odświeżony model yarisa na 2017 rok oraz jego sportową wersję: GRMN. Na stoisku Toyoty odbędzie się także światowa premiera pojazdu i-TRIL Concept.

Rodzina yarisa zostanie rozszerzona o wersję sportową. Hot hatch yaris GRMN jest inspirowany modelem rajdowym z homologacją WRC, który odnosi sukcesy w pierwszym po 17-letniej przerwie sezonie Toyoty w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Yaris GRMN jest napędzany turbodoładowanym silnikiem 1.8 l o mocy 210 KM.

i-TRIL Concept zademonstruje rozwiązania autonomicznej jazdy, alternatywnych napędów oraz rozwiązań poprawiających jakość prowadzenia. 3-miejscowy mikrosamochód z silnikiem elektrycznym będzie mógł poruszać się bez udziału kierowcy. Pojazd wykorzystuje technologię Active Lean, tę samą która podbiła serca kierowców miejskiego i-Roada w Grenoble oraz Tokio. Opracowany przez Toyota Motor Europe oraz studio ED2 i-TRIL stanowi alternatywę dla samochodów segmentów A i B, motocykli oraz innych pojazdów elektrycznych.

Sportowo i autonomicznie

I tutaj również pozostajemy w kręgu koncernu VW. Tym razem marka SEAT pokaże leona w najmocniejszej wersji Cupra. Silnik o mocy 300 KM, maksymalny moment obrotowy 380 Nm, przyspieszenie do 100 km/h w ciągu 4,9 sekundy - to nowy leon cupra ST. Model jest wyposażony w system kontroli trakcji przy napędzie na cztery koła oraz w dwusprzęgłową skrzynię biegów DSG.

Nie tylko moc, ale również technologia może być wyrazem swego rodzaju pozytywnego szaleństwa. Oto w Genewie zadebiutuje volvo XC60, które będzie wyposażone w najbardziej zaawansowany system bezpieczeństwa, który w krytycznej sytuacji przejmie kontrolę nad pojazdem. Nowy system bezpieczeństwa jest zaprojektowany tak, by przy wykorzystaniu automatycznego prowadzenia pojazdu uniknąć kolizji. Inżynierowie Volvo wierzą, że nowe rozwiązanie sprawi, że nowe volvo XC60 będzie jednym z najbezpieczniejszych samochodów na świecie. Jednym słowem, jest to kolejny krok ku wizji „zero”, czyli zero wypadków i zero ofiar.

Dla firmy Opel 87. Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Genewie to przede wszystkim okazja do zaprezentowania nowej insignii. W centrum Palexpo można będzie po raz pierwszy zobaczyć flagowy model producenta z Rüsselsheim w odmianach Grand Sport i Sports Tourer. Druga generacja opla insignii jest wyposażona w nowy silnik benzynowym 1.5T o mocy 140 KM.

Luksusowo

Podczas salonu w Genewie zostanie zaprezentowana wersja Lexusa LS 500 z napędem hybrydowym: LS500h. Widzowie na stoisku Lexusa zobaczą także prawdziwą bestię: RC F GT3 w wersji wyścigowej. Oba modele zostaną pokazane po raz pierwszy w Europie.

Wbrew nazwie także Volkswagen nie odpuszcza segmentu premium. Niemiecki koncern zaprezentuje awangardowy model z rodziny Gran Turismo. Arteon zajmie w hierarchii aut Volkswagena miejsce powyżej passata.

Główne wyzwanie przed jakim stanęli designerzy tego auta polegało na nadaniu mu awangardowej stylistyki przy zachowaniu wszystkich praktycznych cech ważnych w codziennym użytkowaniu. Powstał model o niezwykle przestronnym wnętrzu jak na auto z tego rodzaju nadwoziem.

Do najbardziej charakterystycznych wyróżników arteona należy przednia część nadwozia, której nadano zupełnie nowy wygląd - diodowe reflektory i LED-owe światła do jazdy dziennej tworzą tu stylistyczną całość z wykończoną chromowanymi listwami osłoną chłodnicy i maską silnika.

Niepowtarzalny styl ma również tylna część nadwozia. W arteonie zastosowano po raz pierwszy systemy asystujące najnowszej generacji, auto wyposażono w elementy zarezerwowane dotąd dla samochodów wyższych klas.

I na koniec powrót do przeszłości. Renault zaprezentuje w Genewie nowy, dwumiejscowy samochód sportowy: alpine model A110. Auto posiada kompaktowe wymiary, niską masę i sylwetkę, które zapewniły sukces kultowej „Berlinette”. A110 ma płaską płytę podłogową i nadwozie wykonane z aluminium, co zapewnia niską masę i wysokie osiągi.

Ceny biletów na targach Genewa 2017

Dorośli: 16 CHF, dzieci w wieku od 6 do 16 lat, emeryci oraz osoby niepełnosprawne: 9 CHF, bilety grupowe (ponad 20 osób): 11 CHF od osoby. Targi Geneva Motor Show potrwają od 9 do 19 marca. Poprzedzą je dwa dni prasowe: 7-8 marca