Genewa 2018: Jakie będą nowości motoryzacyjne?

Tego trendu już nic nie zmieni. Próżne żale po gangu silnika V8. Lista premier na tegorocznym salonie w Genewie wyraźnie wskazuje, że prąd rządzi. Nie będzie to jednak proces gwałtowny, jak spalanie mieszanki w cylindrze, ale powolny, lecz nieodwracalny.

Koreańczyk prąd

Podczas tegorocznych targów motoryzacyjnych w Genewie jedną z gwiazd będzie Hyundai. A to za sprawą jednego modelu: kona electric. Jest to pierwszy w Europie subkompaktowy SUV z napędem elektrycznym. Również po raz pierwszy zostanie pokazany szerokiej publiczności, nowy model santa fe czwartej generacji. Wisienką na torcie będzie europejska premiera modelu nexo; samochodu nowej generacji zasilanego ogniwami wodorowymi.

Kona electric właściwie nie ma ograniczeń w rozumieniu współczesnego auta. Mocniejszy model na jednym ładowaniu jest w stanie pokonać do 470 kilometrów, dostarczając maksymalną moc 204 KM. Dysponująca akumulatorami o pojemności 39,2 kWh bazowa wersja, ma zasięg do 300 kilometrów i silnik o mocy 135 KM. Do tego 395 Nm dostępnego natychmiast momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7.6 sekundy.

Podczas targów motoryzacyjnych w Genewie Honda zaprezentuje europejską wersję produkcyjną nowego modelu CR-V. Nowa generacja tego SUV-a ustawia wysoko poprzeczkę pod względem jakości wykonania, elegancji i wielkości przestrzeni pasażerskiej. CR-V w wersji z silnikem benzynowym dostępny będzie również z trzema rzędami siedzeń.

Nowe podwozie CR-V zapewnia radość z jazdy oferując wzorcowy komfort podróżowania oraz doskonałe właściwości jezdne również poza utwardzonymi drogami - obiecuje producent.

Elektryczna ofensywa VW

I.D. VIZZION - innowacyjny model studyjny jaki zostanie przedstawiony podczas salonu samochodowego w Genewie ma pokazać, że samochód przyszłości może też być elegancki i budzić emocje.

Największa w dziejach Volkswagena ofensywa w zakresie nowych modeli i nowoczesnych technologii wchodzi w kolejny etap. Po zaprezentowaniu pierwszych w pełni elektrycznych modeli należących do nowej rodziny I.D., Volkswagen pokazuje teraz po raz pierwszy studyjny pojazd autonomiczny.

Wnętrze I.D. VIZZION inżynierowie podporządkowali możliwościom autonomicznej jazdy. Kierowaniem pojazdem zajmuje się „cyfrowy kierowca” korzystający z licznych systemów asystujących. W aucie nie ma kierownicy ani widocznych elementów obsługi. Studyjny samochód jedzie, kieruje i nawiguje w ruchu drogowym zupełnie samodzielnie, dzięki czemu pasażerowie podczas jazdy mogą poświęcić się własnym zajęciom.

Moc systemowa modelu I.D.VIZZION (długość nadwozia: 5,11 m) wynosi ok. 300 KM. Prędkość maksymalna to 180 km/h. Litowo-jonowe akumulatory o pojemności 111 kWh sprawiają, że zasięg auta (wliczając w to energię odzyskiwaną podczas hamowania) wynosi do 665 kilometrów.

Gaz, benzyna i Czesi

Škoda Auto po raz pierwszy zaprezentuje najnowszy model studyjny crossovera napędzanego CNG, benzyną i energią elektryczną.

Model VISION X poszczycić się może 1,5-litrowym, czterocylindrowym silnikiem TSI G-TEC z turbodoładowaniem. Hybrydowy układ napędowy koncepcyjnego modelu Škody zapewnia maksymalną moc na poziomie 130 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 250 Nm. Jeden ze zbiorników gazu ziemnego znajduje się pod tylnym siedzeniem, drugi za tylną osią pojazdu. CNG napędza przednią oś, z kolei silniki elektryczne: tylną.

To pierwszy pojazd Škody z napędem na wszystkie koła bez wału przegubowego. Dzięki rekuperacji akumulator litowo-jonowy ładuje się podczas hamowania i toczenia.

Dzięki zastosowaniu dodatkowego zbiornika paliwa samochód osiąga zasięg do 650 kilometrów. Silnik elektryczny uruchamia się tylko w razie potrzeby. Wydajność hybrydowego napędu zapewnia Škodzie przyspieszenie od 0 do 100 km/h w ciągu 9,3 sekundy, zaś maksymalna prędkość pojazdu to 200 km/h.

Nowe generacje

88. Międzynarodowe Targi Motoryzacyjne w Genewie będą miejscem światowej premiery toyoty auris 3. generacji. Nowy model ma przeprojektowane, bardziej dynamiczne nadwozie oraz nowy napęd hybrydowy z silnikiem 2,0 l.

Na Salonie w Genewie po raz pierwszy zostanie zaprezentowana zmodernizowana aygo. Odświeżony model jeszcze bardziej wyróżnia się w konkurencyjnym segmencie małych aut miejskich za sprawą nowoczesnego, młodzieżowego stylu, nowych możliwości personalizacji, zmodyfikowanego silnika o większej mocy oraz niższego zużycia paliwa.

6 marca zadebiutuje także wyścigowy samochód koncepcyjny, który będzie stanowił zapowiedź powrotu największej ikony w historii sportowych samochodów Toyoty. Chodzi o nową suprę.

Nowe Audi A6 to ósma już generacja luksusowej limuzyny. Jej nowe wcielenie wnosi do tego segmentu wiele innowacji. Czy to digitalizacja, czy poziom komfortu, czy sportowy charakter.

We wnętrzu konsekwentnie postawiono na cyfryzację. Wszystkie jednostki napędowe standardowo wyposażono w system mild-hybrid, co poprawia ich wydajność.

Na ryby z prądem

Mitsubishi e-evolution concept jest jeżdżącym prototypem. Łączy atuty samochodów typu SUV, pojazdów elektrycznych (EV), a także gotowość do wdrażania najnowszych systemów zapewniających użytkownikom łączność ze światem za pomocą urządzeń elektronicznych.

Koncept Mitsubishi jest napędzany silnikami elektrycznymi. Są zasilane z systemu akumulatorów o wysokiej pojemności, co zapewnia bardzo szybkie i niezwykle płynne przyspieszanie. Główny akumulator trakcyjny jest umieszczony centralnie, pod podłogą samochodu.

Wyjątkową dynamikę i własności jezdne uzyskano dzięki zastosowaniu napędu 4WD z trzema silnikami elektrycznymi. Jeden z nich napędza przednie koła. Pozostałe dwa przekazują napęd na tylne koła. Nad pracą całości czuwa rozbudowany układ sterujący napędem na wszystkie koła i kontrolujący inne funkcje układu jezdnego S-AWC (Super All-Wheel Control), będący unikalnym rozwiązaniem MMC.