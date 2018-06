Kia Niro. Elektryk z potężnym zasięgiem

W Europie niro zostanie wyposażone w akumulator litowo-polimerowy o wysokiej pojemności, wynoszącej 64 kWh, zapewniający zasięg ponad 450 kilometrów na jednym ładowaniu. Po podłączeniu do szybkiej ładowarki o mocy 100 kW potrzeba tylko 54 minut, aby naładować akumulator do 80 proc. Niro EV będzie dostępne także z mniejszym akumulatorem o pojemności 39,2 kWh. Wówczas zasięg na jednym ładowaniu będzie wynosił do 300 kilometrów.

Maksymalny moment obrotowy o wartości 395 Nm jest przenoszony na przednie koła przez silnik o mocy 204 KM. Niro EV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 7,8 sekundy. Ponieważ akumulator umieszczono pod podłogą bagażnika, środek ciężkości niro EV jest położony nisko, co przekłada się na bardzo dobre wrażenia podczas jazdy i gwarantuje dużą stabilność nadwozia.

Rozstaw osi Niro EV wynosi 2700 mm. Przestronne wnętrze wszystkim pasażerom oferuje sporo miejsca na nogi, nie brakuje również przestrzeni nad głową i na wysokości ramion. Nadwozie ma szerokość 1805 mm i wysokość 1560 mm. Przy długości wynoszącej 4375 mm Niro EV oferuje większy bagażnik (451 litrów wg VDA) niż wiele innych aut hybrydowych typu plug-in i elektrycznych. Niro EV trafi do sprzedaży w Korei i Europie już w IV kwartale tego roku.