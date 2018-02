W tym czasie przeprowadzono 1552 kontrole. Z najnowszego raportu wynika, że norm nie spełniało 2,5 proc. stacji. Jest to lepszy wynik, w porównaniu do 2016 roku, kiedy 3,3 proc próbek nie spełniało norm.

Na liście są m.in. stacje z woj. lubelskiego. Nieprawidłowości stwierdzono na stacji w Turowie w pow. radzyńskim i w miejscowości Osiny koło Puław.

W pierwszym przypadku kontrolerzy stwierdzili w oleju napędowym niewłaściwą temperaturę zapłonu, a w Osinach po sprawdzeniu benzyny, stwierdzono niewłaściwą "badawczą i motorową liczbę oktanową oraz temperaturę końca destylacji".

Pełny raport do pobrania tutaj w pliku PDF.

Wyniki badań jakości paliwa zostały opisane w następujący sposób:

a) litera D oznacza, że próbka spełnia wymagania jakościowe (parametry) określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

b) symbole wymienione poniżej oznaczają, że w badanej próbce paliwa parametr oznaczony tym symbolem nie spełnia normy określonej w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych:



G - Gęstość w temp. 15ºC

MON - Motorowa liczba oktanowa MON

RON - Badawcza liczba oktanowa RON

S - Zawartość siarki

Sf 100- Skład frakcyjny do temp. 100ºC odparowuje

Sf 150 - Skład frakcyjny do temp. 150ºC odparowuje

Sf-250 - Skład frakcyjny do temp. 250ºC odparowuje

Sf-350 - Skład frakcyjny do temp. 350ºC odparowuje

Sf-70 - Skład frakcyjny do temp. 70ºC odparowuje

Sf-95% - Skład frakcyjny 95% (V/V) destyluje do temperatury

Sf-FBP - Temperatura końca destylacji

Sf-R - Pozostałość po destylacji

TZ - Temperatura zapłonu

VP - Prężność par, DVPE

E - przekroczona zawartość eterów,

O - przekroczona zawartość tlenu,

Me - przekroczona zawartość metanolu,

B - przekroczona zawartość benzenu.

W wykazie obok ww. symboli podane są wyniki analiz parametrów wraz ze wskazaniem ich dopuszczalnych wartości.