Makijaż, kawa i nowe volvo XC 40

Nie macie planów na koniec tygodnia? Od 1 do 3 marca, czyli od czwartku do soboty, warto wpaść na najlepszą w mieście kawę do salonu Volvo Scandinavia Auto w Lublinie. Przy gorącej kawie będzie można bliżej przyjrzeć się nowemu volvo XC 40. A to jedna z wielu atrakcji przygotowanych na dni otwarte.