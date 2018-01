Małgorzata Socha wsiada do nowego jaguara E-Pace

Debiutujący na rynku jaguar E-PACE to 5-miejscowy, kompaktowy SUV, który stanowi połączenie typowych dla tej marki sportowych osiągów i dynamicznego wyglądu z przestronnym, praktycznym i oferującym nowoczesne rozwiązania multimedialnym wnętrzem. System pokładowy nowej generacji, zapewniający pasażerom dostęp do ich ulubionych aplikacji, w tym m.in. Spotify czy też dostępność nawet pięciu portów USB oraz dostęp do internetu dzięki modułowi 4G Wi-Fi, obsługujący do 8 urządzeń mobilnych – to wszystko dla wygody podróżujących.

Podczas prezentacji poinformowano, że oficjalną ambasadorką E-PACE została popularna aktorka filmowa i teatralna, od wielu lat ikona stylu, żona oraz matka dwójki dzieci - Małgorzata Socha. – Bardzo się cieszę mogąc reprezentować markę Jaguara w roli oficjalnej Ambasadorki modelu E-PACE. Moją dewizą jest bycie wymagającym wobec siebie, ale również wobec innych, dlatego wybrałam auto dla ludzi, takich jak ja - jaguara E-PACE. Ten model daje mi wszystko, czego zawsze potrzebowałam od samochodu. Styl, osiągi i bezpieczeństwo – powiedziała Małgorzata Socha podczas prezentacji.

Dla modeli E-PACE oraz E-PACE R-Dynamic dostępne są pakiety wyposażenia S, SE oraz HSE. Nabywcy modelu E-PACE mogą wybierać 5 jednostek napędowych - w tym trzy silniki wysokoprężne oraz dwa benzynowe. 2-litrowy silnik Ingenium Diesel jest dostępny w wersji o mocy 150, 180 oraz 240 KM, zaś dwie odmiany 2-litrowych jednostek benzynowych Ingenium oferują odpowiednio 250 oraz 300 KM. Auto można skonfigurować zarówno z manualną skrzynią biegów, jak i 9-biegową przekładnią automatyczną, będącą najnowszym wcieleniem wielokrotnie nagradzanej skrzyni biegów firmy ZF, która jest dostępna we wszystkich wersjach modelu E-PACE. Ceny E-PACE zaczynają się od 145 900 złotych.