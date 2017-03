Nowa honda civic już czeka na wyznawców. Dni otwarte w Lublinie

Kochacie hondę civic – i słusznie, bo to wzorzec technologiczny w klasie kompaktów. Nadarza się świetna okazja, aby bliżej przyjrzeć się nowej, już 10. generacji, tego modelu. W Żaglu już stoi najnowszy civic, a w sobotę salon przy ulicy Roztocze organizuje dni otwarte, oficjalnie wprowadzające ten model na lubelski rynek.

Honda civic dziesiątej generacji jest bardzo dynamicznym pięciodrzwiowym hatchbackiem. To najbardziej zaawansowana konstrukcja w historii japońskiej firmy. – Nadwozie pięciodrzwiowej hondy civic jest szersze, dłuższe i niższe od modelu poprzedniej generacji, co pozwoliło uwypuklić sportowe cechy nowej konstrukcji. Nowy civic ma też krótsze zwisy zwracające uwagę na dobre właściwości aerodynamiczne samochodu. Uzupełnieniem całości jest agresywny przedni pas nadwozia, z którym komponują się wydatne nadkola oraz wyprofilowane wloty powietrza z przodu i z tyłu – mówi Jacek Martynowski, kierownik salonu Żagiel Auto, lubelskiego dealera Hondy.

Civic jest o 30 mm szerszy, o 136 mm dłuższy i o 20 mm niższy od modelu poprzedniej generacji. Nowe, większe i szersze koła oraz opony dodatkowo podkreślają szeroką sylwetkę auta, natomiast zwiększony rozstaw osi, skrócone zwisy i pochylona kabina pasażerska potęgują dynamiczny charakter nowego civica.

Nowy civic jest pierwszym modelem oferowanym z trzycylindrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1,0 litra oraz czterocylindrową, turbodoładowaną jednostką 1,5 litra. – Honda słynie z produkcji jednych z najbardziej dopracowanych silników w branży motoryzacyjnej, wyróżniających się osiągami. Nowe konstrukcje VTEC TURBO kontynuują tę tradycję. Ich zaletą jest również niskie zużycie paliwa i niska emisja. Obie jednostki są dostępne z nowoopracowaną, sześciobiegową skrzynią manualną lub automatyczną przekładnią CVT – dodaje Jacek Martynowski.

Trzycylindrowy, benzynowy silnik VTEC TURBO o pojemności 1 litra sprawdzi się w codziennej eksploatacji. Maksymalny moment obrotowy w połączeniu z sześciobiegową skrzynią manualną wynosi 200 Nm i jest uzyskiwany przy 2250 ob./min., natomiast w zestawieniu z przekładnią CVT dostępnych jest 180 Nm w przedziale od 1700 do 4500 obr./min. Z kolei moc maksymalna 129 KM jest generowana przy 5500 obr./min.

Większy silnik czterocylindrowy VTEC TURBO o pojemności 1,5 litra oferuje wyższe wartości mocy i momentu obrotowego. Moc maksymalna 182 KM jest dostępna przy 5500 obr./min. (przy 6 000 obr./min. ze skrzynią CVT), natomiast maksymalny moment obrotowy 240 Nm (w wersji z 6-biegową przekładnią manualną) jest generowany w przedziale od 1900 do 5000 obr./min. W modelach wyposażonych w skrzynię CVT moment obrotowy wynosi 220 Nm i jest uzyskiwany w przedziale od 1700 do 5500 obr./min.

Dzięki zastosowaniu dłuższej i szerszej płyty podłogowej oraz o 30 mm dłuższego rozstawu osi w porównaniu z modelem poprzedniej generacji, wszystkie osoby zajmujące miejsce w nowej hondzie civic mogą cieszyć się lepszą widocznością oraz większą przestrzenią, a także docenić doskonałe spasowanie i wykończenie materiałów rodem z segmentu premium.

Nowy civic jest oferowany z systemem informacyjno-rozrywkowym Honda Connect drugiej generacji, zapewniającym min. intuicyjną obsługę ze smartfonami za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. – W razie wypadku, pasażerów chroni 6 poduszek powietrznych, w tym poduszki stworzone w technologii CSRS Airbag oraz i-Side Airbag – dodaje Jacek Martynowski.

W gamie nowej civic jest oferowany pakiet systemów bezpieczeństwa aktywnego oraz układów wspomagających kierowcę Honda Sensing, który będzie instalowany standardowo we wszystkich wersjach wyposażenia.

Pakiet Honda Sensing zawiera największą liczbę rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo jazdy w tej klasie. Systemy te wykorzystują informacje gromadzone przez radar, kamerę i zestaw czujników, aby ostrzec kierowcę o zagrożeniu na drodze i wspomóc go w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

I na koniec smutna informacja. Ceny modelu z litrowym silnikiem zaczynają się od 69,9 tys. zł, a modelu z półtoralitrowym silnikiem od 97,5 tys. zł. Nowa honda civic jest do obejrzenia codziennie w salonie, w godzinach od 10 do 18, w sobotę podczas dni otwartych od 8 do 16.