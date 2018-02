Nowy model, inna pisownia. Teraz ceed

Nowa kia ceed została zaprojektowana w europejskim centrum designu, które mieści się we Frankfurcie w Niemczech. Design nowego ceeda, nawiązujący do wyglądu sportowego fastbacka o nazwie stinger, sprawia, że kompaktowy model prezentuje się teraz bardziej dynamicznie niż modele dwóch poprzednich generacji. Układ jezdny dostrojono do wymagań europejskich dróg i oczekiwań tutejszych kierowców, gwarantuje jeszcze większą precyzję prowadzenia i zapewnia wyższy komfort podróżowania.

Model nowej generacji otrzymał również zmodyfikowaną pisownię nazwy – dotychczasową cee’d zastępuje od teraz pisownia ceed, która pochodzi od hasła „Community of Europe, with European Design”. Nowa model trafi do sprzedaży wyłącznie w Europie już pod koniec drugiego kwartału 2018 roku.