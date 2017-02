Opowiedz historię swojego Ursusa

– Ursus to ponad 120 lat rozwoju mechanizacji krajowego rolnictwa, zbierania doświadczeń i podtrzymywania przemysłowych tradycji w oparciu o rodzimy kapitał. Z naszych maszyn korzystają kolejne już pokolenia Polaków – mówi Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus SA. – Mało kto wie, że z 1,5 mln wszystkich ciągników użytkowanych obecnie w Polsce połowa to ciągniki marki Ursus. Ciągniki serii C są legendą polskiej wsi, rodzinnym ciągnikiem od pokoleń – dodaje.

Kampania o nazwie ,,Polska Opowieść” jest projektem fotograficzno-filmowym, mającym na celu udokumentowanie doświadczeń kliku pokoleń polskich rolników, których w codziennej pracy łączą ciągniki i maszyny Ursusa.

Bohaterami projektu są osoby, dla których sprzęt rolniczy spółki to nie tylko narzędzie pracy, ale także ważna część codziennego życia. Wczoraj ruszyła oficjalna witryna internetowa, na której każdy, kto chciałaby podzielić się swoją historią, może w prosty sposób dołączyć do projektu. Wystarczy, że skorzysta z formularza znajdującego się na stronie www.polskaopowiesc.pl.