Pierwszy w Polsce pojazd na wodór powstał na Politechnice Lubelskiej. Jak działa hydros?

Pierwszy prototypowy pojazd na wodór w Polsce i jeden z pierwszych w Europie stworzyli młodzi inżynierowie z Politechniki Lubelskiej. Mają na koncie już pierwszy sukces.

Hydros to prototyp innowacyjnego trójkołowego pojazdu autorstwa 17-osobowej ekipy Hydrogreen Team. Jej członkowie dwa tygodnie temu wzięli udział w zawodach we francuskim Le Mans, gdzie zakwalifikowali się do przyszłorocznej edycji prestiżowej imprezy Shell Eco-marathon, która odbywa się w Londynie.

Ogniwo zamiast baterii

Pojazd młodych konstruktorów z Politechniki Lubelskiej pierwotnie wyposażony był w napęd elektryczny. Zaprojektowano go tak, aby maksymalnie zminimalizować straty energii dzięki aerodynamicznemu nadwoziu, niesamowicie niskim oporom mechanicznym oraz bardzo sprawnemu układowi napędowemu.

W tym roku zespół rozwinął swój projekt, zamieniając baterię na ogniwo wodorowe. Jeden kilogram wodoru mieści w sobie 3 razy więcej energii niż kilogram benzyny. Odpowiednio przechowywany jest równie bezpieczny, lub bezpieczniejszy niż paliwa węglowodorowe.