Polacy niechętni kierowcom bez OC

Z listy dziesięciu wykroczeń drogowych wciąż najmniej akceptowane jest kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Takiego zachowania na drodze nie aprobuje 70 procent badanych, to jest o 5 pkt. proc. więcej niż w 2011 roku.

Na szóste miejsce tej listy skoczyło, z dziesiątej pozycji, poruszanie się po drogach pojazdem bez ważnej polisy OC. Nie akceptuje go dziś 23 proc. respondentów. Najbardziej niechętni temu wykroczeniu są właściciele i użytkownicy pojazdów w wieku 40+ i 50+, mieszkający w miastach do 50 tysięcy mieszkańców (przeciętnie ok. 30 proc. wskazań). Natomiast najczęściej akceptują takie zachowanie ludzie młodzi do 24 lat (87 procent badanych), jak również osoby o najniższych dochodach, z wykształceniem podstawowym i mieszkający w dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).