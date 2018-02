Regularny serwis samochodu zawsze się opłaca

Zasada jest prosta: samochód raz do roku lub po przebiegu 15 tys. kilometrów musi pojawić się w autoryzowanym serwisie na przegląd i wymianę płynów eksploatacyjnych. – Taki kalendarz wizyt w serwisie wynika z prostej przyczyny – mówi Rafał Mrozik z Auto Marketing Kia Lublin, mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 129. – Przede wszystkim dbamy o stan techniczny samochodu. I tak na przykład wymiana oleju co 15 tys. km, nawet jeśli producent zaleca okresy między wynoszące 30 tys. km, znacznie wydłuża żywotność silnika oraz zmniejsza ryzyko awarii – dodaje szef serwisu Kia w Lublinie.

Kolejna ważna sprawa to profilaktyka. W autoryzowanym serwisie samochód musi przejechać przez recepcję techniczną. – Określamy stan auta oraz sprawdzamy wszystkie podzespoły pod kątem potencjalnej awarii. W razie potrzeby szacujemy nie tylko całkowity koszt naprawy, ale także określamy jak pilnie jest potrzebna interwencja mechanika. I tu trzeba podkreślić, że z pozoru niegroźna usterka może być przyczyną poważnej awarii. Wprawdzie KIA udziela 7-letniej gwarancji, ale z naszego serwisu korzystają też posiadacze innych marek, np. samochodów z grupy VW. Na podstawie praktyki wiemy, że lepiej zawczasu usunąć małą awarię, niż potem ponosić spore koszty dużej naprawy – dodaje Paweł Dudak, pracownik serwisu Auto Marketing Kia. – Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia: bezpieczeństwo. Nasz serwis jest uzbrojony w narzędzia specjalistyczne, które potrafią w zarodku zdiagnozować niedomagania. To bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo użytkowania samochodu – dodaje.

Regularne korzystanie z serwisu autoryzowanego ma jeszcze jeden plus – podwyższa wartość samochodu przy odsprzedaży. – Zawsze jest podnoszony argument o różnicy cen w serwisach autoryzowanych i tzw. warsztatach. Zgoda, u nas jest trochę, ale tylko trochę drożej. Jednak tę różnicę kompensuje cena odsprzedaży auta używanego. Z praktyki wiem, że auto serwisowane na stacji autoryzowanej, z kompletem faktur, możliwością sprawdzenia jego historii w serwisie, jest zawsze droższe, i zawsze szybciej znajduje kupca. Takie samochody po prostu są poszukiwane – dodaje Rafał Mrozik.

Ale nie tylko to. – Poza sumą kosztów określoną w recepcji, każda naprawa jest objęta gwarancją. Serwis ma także szybki dostęp do części zamiennych, bez względu na markę – mówi Paweł Dudak. – Poza wyszkoloną kadrą, skąd inąd w naszym serwisie działa ośrodek szkoleniowy KIA, posiadamy także narzędzia specjalistyczne, niezbędne do obsługi współczesnych samochodów – dodaje Rafał Mrozik. – W naszym przypadku jest to oczywiście sprzęt dedykowany KIA.

Jest jeszcze jeden wyznacznik dobrego serwisu. Każde auto po wizycie na stacji serwisowej wraca umyte. Niby nic ważnego, ale cieszy oko każdego kierowcy.