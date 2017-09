Renault Koleos: Nasz test samochodu [zdjęcia, wideo]

To nie jest samochód dla młodych ludzi. Nie ma w nim zbędnych emocji, ale jest za to siła spokoju. Dojrzały w każdym calu pozwala cieszyć się poczuciem jedności z maszyną. Taki jest renault koleos alias nissan x-trail.

W samochodzie można cieszyć się mnóstwem gadżetów. Duży pionowy ekran, o przekątnej nawet do 8,7 cala, umieszczony w środkowej części deski rozdzielczej i z nią w pełni zintegrowany wraz z konsolą środkową tworzą oś samochodu. Zarządzanie urządzeniami pokładowymi odbywa się dotykowo, jest banalnie proste jak to w tablecie. 13-głośnikowy zestaw audio firmy Bose (niestety za dopłatą) podkreśla unikalny charakter tego modelu.

Koleos jest dość wysoki, a zatem wejście do środka jest wygodne. To jest cecha każdego suva. W środku kierowca wpada w objęcia szerokiego, dobrze wyprofilowanego fotela. W środku panuje miła atmosfera podkreślona francuskim smakiem i elegancją. I nie ma żadnego kompromisu, bo materiały użyte do wykończenia wnętrza są dobrej jakości. Nawet na boczkach nie ma grama twardego plastiku. Palce wszędzie spotykają się z miękkim wykończeniem.

Po raz pierwszy koleosa można było zobaczyć w minioną sobotę, podczas lubelskiej prezentacji zorganizowanej przez Carrarę, jednego z lubelskich dealerów Renault. Już pierwszy rzut oka pozwala docenić rozmiary tego auta. Koleos ma 4,67 m długości, a rozstaw osi wynosi 2,71 m. A do tego dorzucić trzeba 1,68 metra wysokości, 21 centymetrów prześwitu oraz prawie 500 litrów pojemności bagażnika.

Zapewne sympatykom motoryzacji nie trzeba przypominać, że alians Renault i Nissan trwa już dobrych kilka lat. Jego wynikiem jest kilka wspólnych modeli. Koleos to najświeższy efekt współpracy tych koncernów. Może tego nie widać na zewnątrz, ale legendarny napęd 4x4, to efekt wieloletnich doświadczeń Nissana.

W góry i na autostradę

Prześwit dochodzący do 210 mm, jeden z największych na rynku, pozwala na wycieczki w teren. Kąty natarcia i zejścia o wartościach odpowiednio 19 i 26 stopni umożliwiają jazdę po bezdrożach.

Clou to napęd ALL MODE 4x4, sprawdzony w milionach samochodów Nissana. Ten system napędu na wszystkie koła zapewnia stałe monitorowanie przyczepności kół na drodze, zapewniając trakcję w każdych warunkach. Udało się to sprawdzić na torze, gdzie dość ciężkie auto precyzyjnie wpisywało się w ostre zakręty pętli toru kartingowego. Mimo sporej masy i dużych rozmiarów, koleos prowadził się nadspodziewanie lekko. Natomiast na płycie poślizgowej systemy bezpieczeństwa zapewniają pełną kontrolę, gwarantując pełne panowanie nad pojazdem.

Koleos posiada przełącznik umożliwiający kierowcy w prosty sposób wybranie trybu napędu. Przełącznik, umieszczony po lewej stronie kierownicy, pozwala wybierać pomiędzy trybami „2WD”, „4WD AUTO” i unikatowym trybem „4WD LOCK”.

W trybie „2WD” Nowy Koleos zachowuje się jak samochód ze stałym napędem na przednie koła, niezależnie od warunków przyczepności, optymalizując tym samym zużycie paliwa.

W trybie „4WD AUTO” system ALL MODE 4x4-i stale monitoruje zmieniające się warunki jazdy i przyczepności. W razie potrzeby do tylnych kół może być wysłane do 50 proc. możliwego momentu obrotowego.

Podczas jazdy terenowej lub przy niskiej przyczepności (śnieg, błoto, ziemia, piasek) i przy niskiej prędkości (poniżej 40 km/h) kierowca może ustawić na stałe napęd, aktywując tryb „4WD LOCK” w celu rozłożenia siły napędu na przednią i tylną oś w proporcji 50/50.

Na razie producent oferuje tylko dwa silniki wysokoprężne o mocy 130 oraz 177 KM. Pierwszy z nich to silnik 1.6 dCi z momentem obrotowym 320 Nm. Drugi silnik 2.0 dCi dostarcza 380 Nm momentu obrotowego w zakresie od 2000 do 3000 obr./min.

W zależności od rynku auto może być z automatyczną skrzynią biegów X-Tronic (dla wersji z napędem na dwa i cztery koła) lub z manualną sześciobiegową skrzynią biegów (tylko dla modeli z napędem na wszystkie koła). W Polsce koleos dostępny będzie z napędem 4x4 w wersji z manualną skrzynią biegów oraz skrzynią X-Tronic.

Koleos ma też sporo „zabawek”, jak aktywny tempomat, kamerę do czytania znaków czy system multimedialny R-LINK 2. System pozwala na obsługę większości funkcji za pomocą tabletu (multimedia, nawigacja, telefon, radio, systemy wspomagające prowadzenie i parkowanie itp.) Wisienką na torcie jest elektrycznie wysuwany i chowany hak holowniczy.

Podsumowanie

Koleos to ciekawy samochodów, bazujący na wieloletnim doświadczeniu Nissana w zakresie samochodów 4x4. Ceny zaczynają się od 109 tys. zł, a kończą się na 157 tysiącach zł za wersje Initiale Paris.