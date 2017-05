Skoda karoq odkryła twarz. Światowa premiera pod Sztokholmem

Kompaktowy SUV ma podbić serca i portfele fanów tej marki. Jest to pierwszy tego rodzaju samochód w historii marki.

Karoq jest mniejszym bratem kodiaka. Tak jak on oferuje sporo miejsca oraz szereg praktycznych rozwiązań. Cenę tego modelu poznamy we wrześniu lub październiku. Będą to okolice 70 tys. złotych.

Nowa Skoda oferuje długą liste nowoczesnych rozwiązań – internet z możliwością łączności z serwisami muzycznymi czy rezerwacją miejsca w kinie lub restauracji. To tylko jeden z przykładów.

Pod maską Czesi będą montować trzy silniki benzynowe z rodziny TSi – 1,0, nowy 1,5 I 2,0. Do wyboru będą też dwa silniki diesel - 1,6 i 2,0. Wszystkie jednostki będą wspomagane turbo.