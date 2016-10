Slow Road, sposób na jesień z samochodem

Z inicjatywy grupy pasjonatów slow drivingu powstało przedsięwzięcie Slow Road, poświęcone tematyce podróżowania bocznymi drogami do miejsc wpisujących się w filozofię życia w stylu slow. Projekt Slow Road to rozszerzenie i kontynuacja zeszłorocznego projektu filmowego #pieknedrogi.pl, który miał na celu odkrycie i pokazanie dziesięciu najpiękniejszych polskich tras. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była Mazda Polska.

– Projekt #pieknedrogi.pl spotkał się z pozytywnym odbiorem oraz dużym zaangażowaniem internautów. Jego kontynuacją jest akcja Slow Road, która ma na celu wytyczenie niebanalnych i widokowych polskich tras, na których znajdują się wartościowe, ciekawe miejsca, realizujące w praktyce założenia slow life. Docelowo chcemy opracować wyjątkowy przewodnik dla zwolenników takich podróży – mówi Magdalena Węglewska z Mazda Motor Poland.

Punkty Slow to miejsca nieodkryte, mało znane i klimatyczne, które realizują w praktyce założenia slow life. Punkty zostaną podzielone wg trzech kategorii. Pierwsza z nich to miejsca noclegowe. Ważna jest ich jakość, estetyka i architektura, ekologia, a także unikalny i oryginalny charakter. Druga – kulinaria.

– Chodzi nie tylko o lokale, ale także produkty regionalne. Istotne są walory smakowe i zdrowotne oferowanych dań, ich przygotowanie, a także wartości wiążące podawane jedzenie z tradycją i historią.

Atrakcje i pomysły na spędzenie wolnego czasu w stylu slow – jest to pojemna kategoria, dlatego w tym wypadku najważniejsze będzie, by miejsca były przyjazne dla środowiska oraz związane z wartościami ważnymi dla regionu.

Slow Road ma na celu promocję stylu życia polegającego na jak najczęstszym, całorocznym organizowaniu „ucieczek z miasta” i „wolnych weekendów” daleko od utartych szlaków. – Chcemy, by wszyscy zainteresowani wartościami związanymi z filozofią slow mieli łatwy dostęp do miejsc godnych polecenia. Zbierzemy materiał, sprawdzając, fotografując i filmując Punkty Slow, a następnie podzielimy się tym wszystkim z internautami tak, by zainteresowani wartościami slow mogli skorzystać z naszej mapy i zaplanować weekendowe wyjazdy czy dłuższe urlopy, z dala od tłumów i hałasu – dodaje Magda Węglewska.

Aktywne zwalczanie pośpiechu, jazda dla czystej przyjemności, unikanie tłumów, zdrowe jedzenie, przyroda, architektura i „święty spokój” w dobrym wydaniu – tak w kilku słowach można określić założenia projektu Slow Road. Inspiracje i aktualne informacje na temat projektu można także znaleźć na profilu Slow Road na Facebooku: https://www.facebook.com/ProjektSlowRoad/