Sprawdź historię swojego OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zachęca właścicieli pojazdów do pobrania online ich własnej historii ubezpieczenia OC z ogólnopolskiej bazy polis - by nie dać się zaskoczyć przy kalkulacji składki. Właściciel pojazdu otrzyma z funduszu tę samą wiedzę, jaką mają ubezpieczyciele.

– Warto samemu sprawdzać swoją historię ciągłości OC lub historii szkód z tego ubezpieczenia – mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. – Co ważne pobranie tej historii jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce – dodaje. By to zrobić wystarczy zarejestrować się na portalu UFG www.ufg.pl i założyć konto. Po weryfikacji tożsamości przez fundusz – aktywować konto i pobrać online historię swojego OC.

W Polsce jest ponad 21 milionów pojazdów, których właściciele mają obowiązek wykupić co roku polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Przy wyliczaniu składki za nią – ubezpieczyciele sprawdzają w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych UFG – historię ubezpieczenia danego kierowcy. W szczególności sprawdzają liczbę spowodowanych przez niego szkód i wypadków komunikacyjnych oraz wysokość wypłaconych odszkodowań. W zależności od tej historii – stosują odpowiednie zwyżki bądź zniżki składki za OC na kolejny rok.

Baza UFG zasilana jest danymi od wszystkich ubezpieczycieli oferujących polisy komunikacyjne. Mają oni ustawowy obowiązek przesyłania do Funduszu informacji o sprzedanych polisach i wypłaconych z nich odszkodowaniach. Aktualnie w bazie znajdują się rekordy o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 21 mln pojazdów oraz ponad 300 mln rekordów o umowach z poprzednich lat. Baza posiada blisko 100 proc. informacji o wszystkich pojazdach zarejestrowanych w Polsce.