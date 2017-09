Subaru Levorg. Nasz test samochodu [zdjęcia, wideo]

Do subaru levorg trzeba podchodzić szybkim krokiem. Broń Boże nie patrzeć, jak wygląda. Jego moc tkwi w środku, w perfekcji dopracowanej techniki. Nawet krótka przejażdżka tym samochodem może zawrócić w głowie. I na to nie ma lekarstwa.

Levorg, cóż za dziwaczna nazwa – może ktoś pomyśleć. Trąci nieco Francją, bohaterami powieści Dumas. Niestety trop jest fałszywy, bo jest to skrót od LEgacy reVolution touRing, czyli programu konstruowania 4. generacji legacy. Pokoleniową schedę sportowej limuzyny czuć w każdym calu następcy.

Na pierwszy rzut oka levorg wygląda, jak każde duże kombi. Jedynie „kominek”, czyli wlot powietrza na masce, jest czytelnym znakiem o sportowych genach tego auta. Tenże „kominek” to także scheda po legacy.

Aby nie rozpisywać się na temat designu levorga, to dodajmy jedynie że auto ma ładne, 18-calowe felgi oraz jest niskie. Mierzy niespełna 1,5 metra wysokośći, prawie 4,7 metra długości i niespełna 1,8 metra szerokości. Bagażnik ma 522 litrów pojemności, z możliwością powiększenia do 1522 litrów po rozłożeniu tylnych siedzeń. Jak to mawiał klasyk „z twarzy podobny zupełnie do nikogo”.

Osobista przestrzeń

Jeśli już przeżyliśmy moment przejścia z zewnątrz do środka levorga, to czas na konfitury. Częściowo skórzana, perforowana tapicerka, niezwykle delikatna w dotyku, roztacza miłą atmosferę. Mamy wrażenie, że siedzimy w prywatnym wnętrzu, zaprojektowanym tylko dla nas. Nie ma tandetnych srebrnych plastików, jak w legacy. Dyskretny błękit zegarów nawiązuje do sportowych tradycji Subaru.

Przed oczami są trzy czytelne źródła informacji – deska, wyświetlacz na podszybiu i 7-calowy ekran ciekłokrystaliczny, który służy do obsługi systemy Subaru Starlink. Wszystkie są obok siebie, co ułatwia odczyt. To plus. Sama grafika nawiązuje do stylu Subaru. Jest nieco surowa, ale ma urok.

Zanim jednak o silniku, to kilka słów o obsłudze systemów pokładowych. Duży plus za podłączenie telefonu. Obsługa prosta i wzorowa. Po 10 sekundach telefon jest sparowany z autem.

Kolejna pochwała za fabryczną nawigację. O dziwo posiada dość aktualne mapy i jest prosta w obsłudze. I trzeci pozytyw - to system EyeSight połączony z aktywnym tempomatem. W zasadzie jest to kompilacja funkcji wczesnego ostrzegania, bezpieczeństwa i jazdy autonomicznej.

Dzięki zastosowaniu dwóch kamer, auto widzi stereoskopowo, czyli obuocznie, jak człowiek. Potrafi dostrzec przeszkodę w odległości do 110 metrów od auta. Najpierw ostrzeże kierowcę o zagrożeniu, a w razie potrzeby zahamuje. Ten system współdziała z aktywnym tempomatem, funkcjonującym w zakresie od 0 do 180 km/h. Levorg jest także wyposażony w funkcje utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu, asystenta pasa ruchu i awaryjnego hamowania. Po włączeniu wszystkich systemów, w pewnym sensie, możemy cieszyć się namiastką jazdy autonomicznej. Zalety tego odczuwamy na autostradzie czy drodze ekspresowej. I trzeba dodać, że system jest łatwy w obsłudze i działa sprawnie.

Obsługa elektroniki, materiały, jak i poziom wykończenia, a także wygodne fotele, to mocne strony tego auta. Subaru nie naraża nas na skomplikowane czynności związane z obsługą, co pozwala cieszyć się jazdą.