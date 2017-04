Uczniowie odnowili starego "komarka". Ma 48 lat, a wygląda jak z fabryki

Była jesień ubiegłego roku. – Zgłosiliśmy akces do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Renowacji Pojazdów” pod patronatem Fundacji Centrum Motoryzacji Historycznej Zbyszka Koprasa. Od fundacji otrzymaliśmy „komarka” rocznik 1969. Wyglądał źle, ale podjęliśmy te wyzwanie – mówi Wojciech Mackiewicz, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II z Radzynia Podlaskiego.

Do pracy przy motorowerze zawiązała się grupa składająca się z czterech uczniów: Marka Chudka, Roberta Zabielskiego, Mateusza Puszkarza oraz Sebastiana Guza. Fachową wiedzą wspierali ich nauczycie Paweł Michalak, Karol Leszak i Wojciech Mackiewicz.

Komarek trafił do szkolnych warsztatów. Najpierw został rozebrany na części pierwsze. – Części potrzebne do naprawy silnika, układu napędowego i jezdnego, otrzymaliśmy od właściciela motoroweru i głównego sponsora konkursu Zbigniewa Koprasa z fundacji – dodaje nauczyciel. Ramę, błotniki, bak i inne elementy oczyszczono i wypiaskowano.

Po przygotowaniu elementy trafiły na lakiernię. – Dzięki sponsorowi projektu, firmie NOVOL for Classic Car, komar otrzymał lakier w oryginalnych kolorach – mówi nauczyciel. Po kilku miesiącach pracy ekipa pochwaliła się odrestaurowanym motorowerem. – Najpierw pokazaliśmy go w Radzyniu. Komar odpalił i pojeździł. Potem pojechaliśmy z nim do Poznania, na Motor Show. Tam wzbudził duże zainteresowanie. – Motorower ma teraz ponad 90 proc. oryginalnych części. Nawet rączki są nowe. – Musieliśmy jedynie dorabiać wydech, ale ten ma być wymieniony na oryginał – dodaje Wojciech Mackiewicz.

Renowacja motoroweru to dla uczniów nie tylko konkurs, to także powrót do historii polskiej motoryzacji, którą uczniowie mogą poznać z bliska. – Jest to również wydarzenie historyczne w naszej szkole, w której nauczyciele samochodówki podejmują wyzwania, by promować szkolnictwo zawodowe, a przez udział w takich projektach aktywizują uczniów do nauki – dodaje nauczyciel.

Szkoła za renowację komara otrzymała wyróżnienie. Motorower trafił do muzeum, a nauczyciele juz myślą kolejnym projekcie. Teraz czas na motocykl...