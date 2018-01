Zamiast 3,5 tony, ważył 6,6 tony. Plaga przeciążonych ciężarówek

Pojazd przewożący zużyte opony zamiast 3,5 t ważył 6,60 t. Po całkowitym rozładunku stwierdzono, że masa własna pojazdu (bez ładunku) wynosi 3,38 t, co daje dopuszczalną ładowność na poziomie 120 kg

Skala zaniedbań ze strony przewoźników jest coraz mniejsza, ale mamy jeszcze sporo pracy do wykonania – mówi Paweł Gruszka z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Lubelski WITD podsumował 2017 rok. W tym czasie przeprowadzono ponad 12 tysięcy kontroli. Inspektorzy sprawdzali m.in. sposób przewożenia ludzi, niebezpiecznych towarów, zwierząt, odpadów, a także zadymienie spalin czy przestrzeganie czasu pracy przez kierowców.

Jakie są najważniejsze wnioski? – Niepokoją przede wszystkim dane dotyczące pojazdów dostawczych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi 3,5 tony. 87 proc. skontrolowanych pojazdów tego typu było przeciążonych – przyznaje Gruszka, który jest naczelnikiem Wydziału Inspekcji. Z czego to wynika? – Pojazdy dostawcze są dzisiaj coraz lepiej wyposażone i same w sobie są już bardzo masywne. Jeśli ktoś chce przestrzegać norm, często niewiele może tam załadować. Nie jest to jednak usprawiedliwienie – dodaje.

Problemem jest też stan techniczny autokarów dowożących dzieci do szkoły. W 12 proc. przypadków inspektorzy zatrzymywali dowody rejestracyjne tych pojazdów.

Lepiej jest za to z trzeźwością kierujących. – Przebadaliśmy 1000 kierowców i przypadki jazdy po spożyciu (zawartość 0,2–0,5 promila alkoholu w organizmie – przyp. aut. ) albo po pijanemu (powyżej 0,5 promila) zdarzały się bardzo rzadko. Trzeba jednak pamiętać, że są to zawodowcy – tłumaczy Gruszka.

W sumie Inspektorat nałożył 735 kar finansowych na przedsiębiorców za naruszenie przepisów transportowych. Zatrzymano też 555 dowodów rejestracyjnych (4 proc. wszystkich skontrolowanych pojazdów) i nałożono łącznie prawie 3 tysiące mandatów.