Muzyka na święta. Ania Rusowicz i Pectus

Wiadomo, że najlepiej zasiąść do świątecznego stołu i samemu pośpiewać kolędy. No tak, tylko że to sytuacja idealna, coraz rzadziej już spotykana. No i wtedy – jeśli zależy nam na świątecznym klimacie – pada propozycja: posłuchajmy kogoś kto śpiewa lepiej niż my. Wydawnictwo Agora proponuje dwa nowe albumy, których słuchanie przy wigilijnym stole nie będzie bolesne.