Znana tancerka i modelka Playboya miała być jedną z liderek grupy. Jak informują śledczy, kobietę zatrzymano w czwartek w Lublinie. Zabezpieczono przy niej 100 tys. zł.

W przeszłości Izabela M. wystąpiła w reality-show „Kawaler do wzięcia”, emitowanym w 2003 r. na antenie TVN. Później prezentowała się m.in. na łamach magazynów „CKM” i „Playboy”. W 2006 roku wzięła udział „Tańcu z gwiazdami”. Wraz ze swoim partnerem odpadła jednak na samym początku rywalizacji.

Na trop oszustów wpadli policjanci z komendy głównej, specjalizujący się w walce z cyberprzestępczością. Członkowie gangu wyłudzali pieniądze od Chińczyków, stosując popularną u nas metodę „na policjanta”.

– Stosowali różne socjotechniki, dzięki którym pokrzywdzeni przelewali pieniądze na rachunki wskazywane przez sprawców. Pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd, co do rzekomo prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Ofiary oszustów były przekonane, że mogą uniknąć zarzutów, jeśli zapłacą odpowiednią kwotę. Naciągacze przekonywali ich, że mogą to sprawdzić dzwoniąc do „biura bezpieczeństwa publicznego”. Pokrzywdzeni dzwonili nie wiedząc, że nadal rozmawiają z oszustami. W rezultacie przelewali swoje oszczędności na wskazany rachunek. Jak obliczyli śledczy, gang wyłudził w ten sposób co najmniej 1,8 mln euro.

W czwartek policjanci zakończyli działalność grupy. Jednocześnie przeszukali pięć miejsc – w Lublinie, Krakowie i okolicach Warszawy. W akcji uczestniczyli kryminalni i antyterroryści z Lublina, Warszawy, Radomia, Białegostoku i Łodzi.

– W rezultacie tych działań zatrzymano łącznie 50 osób. 48 z nich to obywatele Chińskiej Republiki Ludowej, zaś 2 osoby są narodowości polskiej – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie chińskiego gangu.

Członkowie gangu wynajmowali luksusowe domy w całym kraju. Organizowali w nich centra komunikacji teleinformatycznej.

– Przebywający w nich członkowie grupy pośredniczyli w dokonywaniu oszustw – dodaje prokurator Kępka.

W podwarszawskim Józefowie zatrzymano 34 Tajwańczyków, w tym 6 kobiet i głównego lidera gangu. Kolejni oszuści wpadli w Konstancinie. Podczas przeszukań zabezpieczono m. in. karabin M16 oraz dubeltówkę.