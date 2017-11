Już pewnie o tym zapomnieli. Wtedy zobaczyli swoje twarze w internecie

Tak też było w przypadku poniedziałkowej publikacji sprawców pobicia. Mężczyźni widząc siebie na jednym z portali internetowych, w środę sami zgłosili się na I Komisariat Policji w Lublinie.

Do pobicia doszło 8 października przed godz. 6 rano przy ul. Krótkiej. Dwaj mieszkańcy Lublina wracali do domu, gdy podeszli do nich dwaj inni mężczyźni. Po krótkiej wymianie zdań rzucili się na nich z pięściami po czym uciekli.

Po poniedziałkowej publikacji wizerunku sprawców na efekty nie trzeba było długo czekać. W środę mężczyźni widząc swoje zdjęcia na jednym z portali internetowych sami zgłosili się na I Komisariat Policji w Lublinie. To dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 28 i 29 lat, którzy w przeszłości byli już karani. Starszy za posiadanie narkotyków, natomiast młodszy za oszustwo.

Mężczyźni w środę usłyszeli zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Policjanci zabezpieczyli od nich po 500 zł na poczet przyszłych kar. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.

