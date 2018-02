Lublin: Ciało w wersalce. Tajemnicza śmierć 24-letniej kobiety

Kobieta odnaleziona w mieszkaniu przy ul. 1 Maja to 24-latka z Lublina. Nadal nie wiadomo, jak zmarła. Pomoże to wyjaśnić zaplanowana na środę sekcja zwłok.

Ciało kobiety odkryto w poniedziałek po południu, w mieszkaniu, w kamienicy przy ul. 1 Maja. O makabrycznym odkryciu powiadomił policjantów właściciel mieszkania. Od dłuższego czasu nie mógł skontaktować się z mężczyzną, któremu wynajmował lokal. Poszedł na miejsce sprawdzić, co się dzieje. Na miejscu, w wersalce znalazł zwłoki kobiety. Były przykryte prześcieradłem. Ciało było już w stanie rozkładu. Właściciel mieszkania zawiadomił policję. Wstępne oględziny nie wskazywały na to, by kobieta została zamordowana. Nie wiadomo dokładnie, kiedy zmarła.

– Wyjaśniamy dokładne okoliczności śmierci kobiety – zapewnia nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – Prowadzimy intensywne czynności w tej sprawie. Na obecnym etapie nie możemy jednak informować o szczegółach.

Na środę zaplanowano sekcję zwłok zmarłej 24-latki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta mieszkała w okolicach Czubów. Nie utrzymywała bliższych kontaktów z rodziną. Bardzo często natomiast nadużywała alkoholu. 24-latka miała także regularnie odwiedzać mieszkanie przy ul. 1 Maja. Policjanci nie notowali tam jednak żadnych interwencji, związanych np. z przemocą domową czy zakłócaniem porządku. Mundurowi sprawdzają dokładnie, kto mieszkał w mieszkaniu i mógłby mieć związek ze śmiercią 24-latki.