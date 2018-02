Lublin: Okradał supermarkety. Złodziej zatrzymany

Kryminalni z Lublina zatrzymali 39-latka, który odpowie za szereg kradzieży sklepowych. Mężczyzna kradł głównie artykuły spożywcze i alkohol, warte w sumie 6 tys. zł. Ma również na koncie włamanie do samochodu i rozbój, a do odsiedzenia 4-letni wyrok.

Złodzieja zatrzymali w środę po południu kryminalni z lubelskiej „piątki”. Podejrzewali go o szereg kradzieży w supermarketach.

– Z przyjętych zgłoszeń wynikało, że w grudniu i styczniu złodziej kradł w ośmiu takich sklepach. Zabierał produkty z półek i chował pod kurtkę, a następnie nie płacąc za towar opuszczał sklep – wyjaśnia Anna Kamola, z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Jego łupem padły w większości artykuły spożywcze i alkohol. Straty wyceniono na łączną kwotę około 6 tys. zł.

39-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna to znany kryminalnym recydywista, karany za podobne przestępstwa. Ma na koncie także kradzież w włamaniem do opla w powiecie świdnickim oraz rozbój. Mężczyzna jest również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim. Ma do odsiadki 4 lata za przestępstwa narkotykowe.