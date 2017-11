Pobicie w centrum Lublina. Szukają tych mężczyzn

Do pobicia doszło 8 października około godz. 5.50. Dwaj mężczyźni wracali do domu, gdy podeszli do nich dwaj inni mężczyźni. Po krótkiej wymianie zdań rzucili się na nich z pięściami, po czym uciekli.

Sprawę pobicia prowadzą policjanci z I komisariatu. Na zabezpieczonym przez nich monitoringu widać dwóch sprawców. Do chwili obecnej nie udało się jednak ustalić ich tożsamości. Osoby, które ich rozpoznają policjanci proszą o kontakt z oficerem dyżurnym pod nr tel. (81) 535 45-73 lub 997. Informację można przekazać anonimowo.