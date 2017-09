Prokuratura: 31-latek z Lublina pobił Saudyjczyka za inny kolor skóry

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Lublinie. Do napaści doszło w połowie maja, przy ul. Mackiewicza na lubelskim Czechowie. Oskarżony to 31-letni Adam C., wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Oficjalnie bezrobotny, ojciec dwójki dzieci. Utrzymuje się z dorywczych prac budowlanych.

Z akt sprawy wynika, że feralnego dnia Adam C. zaatakował przechodzącego ulicą obcokrajowca. Nazwał go „brudasem” i kazał wracać do swojego kraju. Wreszcie uderzył go pięścią w twarz. Almullen A. zaczął wówczas wzywać pomocy. Dzwonił na policję. Napastnik zrezygnował wtedy z zadawania kolejnych ciosów. Został szybko zatrzymany przez mundurowych.

– Usłyszał zarzuty dotyczące stosowania przemocy i znieważania z powodu przynależności rasowej i narodowościowej – wyjaśnia Jerzy Gałka, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe. – Tylko częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Adam C. nie przeczył, że szarpał się z Saudyjczykiem. Zapewniał jednak, że nie uderzył go w twarz. Nie ubliżał mu również z powodu koloru skóry. Adamowi C. grozi teraz do 5 lat więzienia.