Będzie nowe miasto w Lubelskiem. Mieszkańcy się cieszą. "To dla nas duża szansa"

W Józefowie nad Wisłą trwa wielka radość. Od 1 stycznia zmieni się status tej miejscowości: będzie miastem.

Józefów nad Wisłą jest jedną z 8 miejscowości w Polsce, które 1 stycznia uzyskają status miasta. Premier Beata Szydło już podpisał rozporządzenie w tej sprawie. – Myślę, że to duża szansa dla Józefowa. Nie wolno zmarnować położenia i możliwości, jakie ma to miasteczko. Piękna okolica, nadwiślańska trasa z fantastycznymi przełomami, imponujące swoim rozmiarem okoliczne sady dające w naszym mikroklimacie pyszne jabłka i oczywiście bardzo gościnni mieszkańcy. To ważne atuty – mówi jeszcze wójt, a niebawem burmistrz, Grzegorz Kapica.

Inicjatywa ubiegania się o prawa miejskie pojawiła się już w roku 2012. Wtedy nie było większego zaangażowania. – My nie zabiegaliśmy o nadanie, ale o przywrócenie praw nadanych w 1687 roku przez króla Jana III Sobieskiego. Bardzo się cieszę, że to Młodzieżowa Rada Gminy wystąpiła rok temu do Rady Gminy z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji. Efektem tej inicjatywy jest fakt podpisania przez premier Beatę Szydło rozporządzenia, które przywraca należny Józefowowi status z dniem 1 stycznia 2018 roku – dodaje wójt Kapica.

Józefów ma wiele atutów. Jest położony przy trasie Kazimierz Dolny-Sandomierz, na szlaku Małopolskiego Przełomu Wisły, w pobliżu drogi wojewódzkiej 747 i mostu w Kamieniu. – Daje to nam możliwości, które należy koniecznie wykorzystać. Myślę, że zrealizowana już i przygotowywana infrastruktura będzie dumą mieszkańców Józefowa i magnesem dla tych, którzy zechcą nas niebawem odwiedzić – dodaje Grzegorz Kapica.

Dla mieszkańców ta zmiana nie oznacza konieczności wymiany żadnych dokumentów. Od 1 stycznia 2018 roku w urzędzie będą nowe pieczęci, zmieni się też kilka tablic informacyjnych. – Niektórzy mieszkańcy gminy obawiają się wzrostu opłat, podatków. Nic bardziej mylnego. Przecież wysokość podatków zależy od decyzji Rady Gminy, a nie od statusu miejscowości – dodaje wójt. – Oczywiście są i tacy, którzy na odzyskanie praw miejskich patrzą sceptycznie. Mają do tego prawo, ale myślę, że z czasem przekonają się, że Józefów nad Wisłą i Józefowianie zasłużyli na ten awans.

Józefów został założony w 1687 roku przez kasztelana krakowskiego Andrzeja Potockiego na gruntach wsi Kolczyn jako miasto na prawie magdeburskim. Nazwa pochodzi od imienia jednego z synów kasztelana. Miasto otrzymało przywileje zatwierdzone przez króla Jana III Sobieskiego: organizowania targów w niedziele i czwartki (czwartkowe targi są tradycją do dziś) oraz dużych jarmarków pięć razy w roku. Mieszczanie józefowscy otrzymali także prawo wyrobu wódki i piwa.

W połowie XIX wieku w Józefowie było 31 budynków murowanych i 13 drewnianych, a wśród budowli wyróżniał się jednopiętrowy ratusz z charakterystyczną wieżą, który nie zachował się jednak do dzisiejszych czasów. Represje po klęsce powstania styczniowego doprowadziły do utraty praw miejskich w 1868 roku.