Burmistrz Opola Lubelskiego z samorządowym Oskarem

– Jestem bardzo miło zaskoczony tym wyróżnieniem i jest to dla mnie osobiście bardzo ważna nagroda. Szczególnie cieszy fakt, że szanowna kapituła dostrzegła w mojej pracy to, co stanowi dla mnie w codziennych działaniach priorytet czyli sprawne sięganie po środki unijne dzięki którym staramy w możliwie największym stopniu ulepszać szeroko pojętą infrastrukturę społeczną i techniczną w Opolu. Doceniono także moje zaangażowanie na arenie międzynarodowej, czyli działalność w Strasburgu, w Komitecie Regionów w Brukseli – mówi Dariusz Wróbel.

W tym roku wyróżnienie Ligi Krajowej za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego przyznane zostało po raz dziewiętnasty. Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie promuje działania na rzecz kontynuacji demokratycznych reform i ugruntowania idei samorządności w Polsce. Fundując Nagrodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa pragnie upamiętnia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego prezydenta Łodzi.

Burmistrza Opola Lubelskiego do nagrody nominowała Unia Miasteczek Polskich.