Chcą odwołania burmistrza. Będzie referendum?

Józefów nad Wisłą. 5-osobowa grupa inicjatywna zapowiada w najbliższym czasie złożenie wniosku o referendum w gminie Józefów nad Wisłą. Chcą odwołania burmistrza Grzegorza Kapicy i Rady Miasta.

20 listopada powstała inicjatywa referendalna.

– Zaczęliśmy starania o rozpoczęcie procedury rozpisania referendum o wygaszenie mandatu wójta i Rady Gminy. Mamy czas do 7 stycznia, aby zebrać wymaga liczbę podpisów – mówi Andrzej Twarowski, pełnomocnik referendalny 5-osobowej grupy inicjatywnej. – Pod wnioskiem o referendum już podpisało się blisko 500 osób. Aby go złożyć u komisarza wyborczego musimy zebrać 553 podpisów, czyli 10 proc. ludzi uprawnionych w gminie do głosowania. Na koniec września minionego roku w gminie czynne prawo wybiorcze miało 5553 osób – mówi Andrzej Twarowski.