Józefów nad Wisłą: Szyldy wymienione, podatki bez zmian

Mieszkańcy mają jednak obawy, czy wraz z zmianą statusu miejscowości z wsi na miasto nie będą musieli wymieniać dowodów osobistych, czy nie wzrosną podatki.

– Chcę uspokoić wszystkich mieszkańców i Józefowa, i całej gminy, czyli potwierdzić, że przywrócenie praw miejskich Józefowowi nad Wisłą to sukces i ważne wydarzenie historyczne, które nie powoduje wymiany dokumentów osobistych. Ponadto nie skutkuje to włączeniem jakichkolwiek miejscowości sąsiadujących z Józefowem, bo zostaje on w dotychczasowym obrysie historycznym, ani wzrostem podatków czy innych opłat. O tym decyduje rada gminy, teraz Rada Miasta, a nie status miejscowości. A i w pracy samego urzędu, poza szyldami, nic się nie zmieni – zapewnia Grzegorz Kapica, teraz już burmistrz miasta Józefów nad Wisłą.